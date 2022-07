El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 20 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 21 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Toma los obstáculos como una oportunidad para crecer. Es un día en el que no debes darte por vencido y recuperar el optimismo. Aparta tu mente de todas las limitaciones que tenías en un pasado, porque ni tú te esperas lo que está por ocurrir.

TAURO

Planeas un viaje que será muy especial para ti porque te reencontrarás contigo mismo. No te asocies con las personas que quieran doblegarte, es mejor continuar buscando al socio ideal hasta encontrar a alguien recto.

GÉMINIS

La clave de la fatiga que sientes es tu alimentación, así que es mejor que comiences a cuidarla. Trabaja en tus habilidades de comunicación, para que logres expresarte con aquellos que crees que no escuchan tus mensajes.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy

CÁNCER

Se aproximan algunos retos que te demandarán más esfuerzo, por lo que podrías aprovechar este jueves para recargar energías. No lances aquella nueva apuesta, mejor espera hasta que sea evidente que te dará ganancias.

LEO

No dejes que el estrés guíe tus pasos ni te haga tomar decisiones, porque todo podría salir mal. Preocúpate por lo que verdaderamente está sucediendo y no por lo que imaginas. Que no te importe la opinión de tus rivales.

VIRGO

Habla con tu pareja para que ambos se alejen de las malas energías. Tienes un conflicto que no sabes cómo resolver y los astros te dicen que debes castigar a quienes ocasionaron aquella pérdida y no afectar a quien no tuvo nada que ver.

LIBRA

Sal de la rutina, que es lo que más les gusta a las personas de tu signo, que todo sea espontáneo y libre. Recibiste algunos reclamos en los últimos días y sin duda es algo que no mereces, pero tienes que sacudirte de esa negatividad.

ESCORPIO

Evita todos los excesos, si lo que quieres es mantener un aspecto físico más joven. Hoy descubrirás que los gastos pequeños son los que han dañado tu economía y tendrás que buscar una solución para que no ocurra más.

SAGITARIO

Aléjate del Internet para disminuir tu estrés, porque investigar acerca de las enfermedades te podría volver hipocondriaco. Tu salud está y estará perfecta. La armonía con tus compañeros de trabajo debe ser primordial.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

CAPRICORNIO

Las tendencias astrales de este jueves podrían provocar que algunos alimentos te dañen el estómago, así que mejor cuida lo que comes. La familia de tu pareja no debe ser un motivo para que te alejes de él o ella, soluciona ese tema.

ACUARIO

No permitas que nadie te maltrate, porque llevas ya bastante tiempo permitiéndolo. Pon límites porque tu salud emocional debe ser lo más importante. Recuerda que vale más un hecho, que mil palabras. Demuestra todo lo que dijiste.

PISCIS

Deja de esperar el “momento adecuado” para cuidar de tu alimentación y regresar al ejercicio. Es necesario que te cuides. Anímate a salir de tu zona de confort porque de otra manera no hallarás nuevas oportunidades.