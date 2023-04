El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 10 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 10 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es un día perfecto para reconocer tus fortalezas, pero también tus debilidades. De esa manera puedes ser consciente de lo que eres capaz de hacer y no decepcionarte si algo no te sale bien. Este consejo podría funcionarte sobre todo si tienes planes de expansión en tu negocio.

TAURO

La recomendación para este lunes es que salgas de tu zona de confort y pruebes cosas nuevas. Solo así podrás crecer y explorar nuevos horizontes satisfactoriamente. Comienza de a poco, no tienen que ser cambios abruptos desde un principio.

GÉMINIS

Es preciso que seas más cuidadoso con tus emociones y cuides más tu corazón. Eres lo más preciado que tienes, así que ámate de tal manera que no permitas que nadie te lastime. Por otro lado, aprovecha una oportunidad que se te dará.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de lunes

CÁNCER

Se impone que analices si tus grandes esfuerzos serán recompensados. En las últimas semanas pusiste todo tu empeño en un proyecto que todavía no sabes si será fructífero. La siguiente vez piénsalo antes de adentrarte en algo.

LEO

Los astros te dicen que, si quieres someterte a un régimen alimenticio o de actividad física, siempre consultes a un profesional. No te dejes llevar por consejos caseros, dado que tu salud es la que está en juego.

VIRGO

Llegó el momento de que hagas una introspección y analices todo lo que no te gusta de ti, sin la finalidad de que te critiques a ti mismo. Es más bien un ejercicio con el que podrás mejorar esos aspectos que no te hacen feliz.

LIBRA

Sé quien realmente eres y no te limites ante nadie. Tus seres queridos seguirán apreciándote, así que no temas decir lo que opinas. En ese camino es probable que varias personas salgan de tu vida, pero ahí te darás cuenta de quiénes no eran reales contigo.

ESCORPIO

Te enterarás de una traición por parte de un ser querido. Te dolerá demasiado, pero serán más los motivos que tienes para ser feliz. No busques venganza, lo único que debes hacer es alejarte y ver cómo esa persona pierde tu compañía.

SAGITARIO

Es preciso que vuelvas a los cuidados físicos que practicabas en el pasado, por ejemplo la alimentación saludable y el ejercicio. Nunca es tarde para retomar el proyecto más importante de tu vida: tu salud y tu bienestar.

CAPRICORNIO

Toma las medidas necesarias para que no se te pase ningún pago y no sufras después las consecuencias. Tampoco pospongas todo lo que tienes que hacer de manera urgente. Debes aprender a ser más responsable.

Mhoni Vidente dio nuevas predicciones

ACUARIO

La recomendación para este lunes es que intentes poner en orden tu hogar para que des oportunidad de que la buena energía fluya. Si te mantienes positivo, ten por seguro que tendrás un poderoso escudo contra la envidia y los malos deseos.

PISCIS

No permitas que te dejen fuera de un proyecto en el que pusiste mucho esfuerzo. También te mereces los frutos porque trabajaste por ellos. Es momento de que te reconozcan tanto por tu talento como por tu compromiso.

