El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 17 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 17 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tienes que aprender a disfrutar más de los momentos junto a tu pareja. Este lunes tendrás la oportunidad de demostrarle cuánto la quieres, no escatimes en eso. Por otro lado, tendrás un excelente día en tu trabajo.

TAURO

Te darán una oportunidad sin igual en tu trabajo y no podrás negarte. Sin embargo, debes tener cuidado a la hora de desempeñar tus nuevas actividades, dado que podrías paralizarte por los nervios. No tengas miedo de nada.

GÉMINIS

Trata de no tomar tanto en cuenta las discusiones que tienes con tu pareja. Recuerda todo lo que ha hecho por ti y verás que son mejores los recuerdos buenos. Si tienes la oportunidad, agradécele por todo lo que te ha demostrado.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Es preciso que te defiendas de los demás, especialmente de los que creen que debes dejar que te pisoteen. No dejes que tomen decisiones por ti, el único dueño de tu vida eres tú, así que tú eliges lo que es mejor para ti.

LEO

Llegó la hora de que te desprendas un poco de tu familia y que comiences a hacer tus propias cosas. Tú también necesitas cumplir con responsabilidades hogareñas, así que no te dejes llevar. No siempre tienes que estar junto a ellos.

VIRGO

Siempre habrá personas que quieran entrometerse en tu relación, pero tanto tú como tu pareja son los encargados de poner límites y de no permitirlo. Ustedes son los únicos que pueden decidir sobre su romance.

LIBRA

Los astros te dicen que no pienses de manera negativa de tu pareja. Si tienen problemas o si supones que has dejado de verla con ojos de amor, haz caso omiso. Lo que ocurre es que ahorita atraviesas por un momento de estrés que no te dejará decidir bien.

ESCORPIO

Tienes la capacidad para ver más allá de la realidad y eso te ayudará este lunes para plantearte objetivos más altos. Algo bueno sucederá si le prestas atención a lo que te dice tu intuición y tu corazón, no se equivocarán.

SAGITARIO

Se impone que pienses dos veces antes de decir algo, ya que por tu rabia podrías emitir palabras de las que después te arrepientas. Además, es probable que lastimes a alguien que no tiene la culpa de nada, pide disculpas.

CAPRICORNIO

La recomendación para este lunes es que esperes un poco más para hablar con tu pareja acerca de su familia. No es un buen momento porque es probable que él o ella no lo tome tan bien. Aguarda a que el ambiente se calme.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Es un buen día para retomar algunas amistades e invitar a tus amigos a salir, te hace falta despejar la mente y atraer energía positiva de cualquier lugar. Eso sí, no dejes de lado tus obligaciones por la diversión.

PISCIS

Es preciso que le cobres a esa persona el dinero que te debe. No ha estado dándote la cara como debería y eso es una gran falta de respeto. Si se vuelve a negar pagártelo, quizá deberías asistir ante las instancias legales.

LA NACION