El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 26 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 26 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es preciso que dejes de atormentar a tu pareja pidiéndole que te dé más atención. Recuerda que él o ella también tiene su vida y que es un ser individual. Esos celos e intentos de apropiación no serán buenos para su relación.

Tauro

Enfrentarás las consecuencias de haber hecho trampa en algo o no haber seguido las reglas al pie de la letra. Lo mejor es que aceptes cualquier castigo sin intentar defenderte, porque lo único que conseguirás es quedar mal ante la gente.

Géminis

Tu momento de triunfar está cada vez más cerca, así que no te dejes intimidar por tus propios pensamientos negativos. Tienes todo para llevar a cabo de forma satisfactoria ese proyecto, que nada te haga creer lo contrario.

Cáncer

Recibirás noticias no muy gratificantes respecto a tu trabajo. Es probable que sea algo que te afecte, sin embargo, no tienes nada que temer, has hecho bien las cosas y tienes bases sólidas en las cuales podrás apoyarte.

Leo

Lo que debes tomar en cuenta en esta semana es que, si sientes que ya no puedes más, no hay nada de malo en pedir ayuda. Sueles tratar de mantenerte fuerte porque creer que es de débiles recurrir al apoyo de otros, pero no es así.

Virgo

Este lunes parecerá que todo se quedó estancado, no obstante, ese aburrimiento es a causa de la rutina en la que tú mismo te sumergiste. Lo único que debes hacer es intentar hacer cosas nuevas para salir de esa monotonía.

Libra

El ambiente estará tenso con tus seres queridos, por lo que la sugerencia es que evites crear conflictos mayores o protagonizar momentos incómodos. Si hay algo que te molesta, espera a que la tensión baje para comunicarlo.

Escorpio

Los planetas te dicen que tienes que alejarte por un momento de los medios digitales. Estar tanto tiempo frente a una televisión o un teléfono móvil no te ayudará en nada este lunes. La energía que inviertes en eso úsala para estar junto a tus allegados.

Sagitario

Es hora de que bajes un poco tus expectativas sobre el tipo de gente que quieres a tu alrededor, ya que suelen ser poco realistas. Sé más objetivo y pide cosas que realmente existan, no les exijas a los demás algo imposible.

Capricornio

Antes de criticar a tu pareja debes tomar en cuenta si tú mismo no haces eso que tanto odias. Asegúrate de ser imparcial y no intentar tener la razón siempre. Es fácil señalar a los demás sin haber analizado los errores propios.

Acuario

Por ahora no es recomendable que solicites un préstamo monetario porque, lejos de ayudarte, solo provocará que te estanques más en deudas. Es mejor que hagas algo para que tu situación económica mejore.

Piscis

Tu pareja podría desconfiar de lo que dices, ya que últimamente no has sido sincero. Además, en cuanto más insistas en demostrar la supuesta verdad, menos te creerá. Tienes que darle su espacio y ser más comprensivo con él o ella.

