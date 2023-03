El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 27 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 27 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Comenzarás a pensar más en tu futuro, especialmente en la compra de una casa o la renta de un espacio para vivir mientras adquieres una propiedad. Ve con calma y no trates de hacer todo al mismo tiempo, porque tu economía se verá frustrada.

TAURO

Los astros te dicen que siempre acompañes tus palabras de hechos. Nada de lo que digas tiene validez si no lo demuestras. Ten por seguro que si empiezas a hacerlo alcanzarás un nivel de prestigio muy alto pronto.

GÉMINIS

La recomendación para este lunes es que pierdas el miedo a triunfar y te atrevas a salir de tu zona de confort. De otra manera, no encontrarás nuevas oportunidades ni podrás destacar como quieres en el área profesional.

CÁNCER

Se impone que te olvides del pasado y le des lugar en tu corazón únicamente a lo que lo merece. En ocasiones te conflictúas por situaciones que es mejor dejar ir y eso, lejos de ayudarte, te llena de negatividad.

LEO

En los negocios nunca es bueno relacionarse con personas que quieran doblegarte. Si vas a tener socios, desde el inicio debes poner límites y aclarar que ambos son iguales. Si no lo consigues, es mejor que vayas por tu cuenta.

VIRGO

Si sientes que la gente no te escucha lo suficiente o no presta atención a lo que dices, es momento de que trabajes en tus habilidades comunicacionales. A veces tus mensajes no llegan como tú los planeas y por eso no obtienes la respuesta esperada.

LIBRA

Antes de lanzar alguna nueva apuesta o invertir, piénsalo dos veces. Quizá el mercado no te favorezca, pero eso solo lo sabrás tú al momento de querer hacerlo. Analiza todas las alternativas y, si no estás seguro, no lo hagas.

ESCORPIO

La recomendación para el día de hoy es que no les prestes atención a los comentarios que otros tienen sobre ti. La opinión de desconocidos no debe importarte, incluso ni siquiera la de los conocidos. La única guía que necesitas está dentro de ti mismo.

SAGITARIO

Se te presentará un conflicto, pero sabrás resolverlo de inmediato, así que no debes preocuparte. Por otro lado, se requiere que tú y tu pareja se alejen de todas las negatividades que los rodean para poder prosperar.

CAPRICORNIO

Si las cosas no te salieron bien en el pasado, tienes que olvidarte de eso y comenzar a crear un mejor futuro. Cada día es una nueva oportunidad de enmendar tus errores e ir por el camino que realmente te haga feliz.

ACUARIO

Los astros te dicen que debes ser más cuidadoso con tu dinero, dado que sueles gastarlo en cosas que no necesitas. Esos pequeños gastos son los que te llevarían a una situación financiera no favorable. Respecto al amor, déjate guiar por tu pareja en algo que tú no sabes hacer.

PISCIS

En tu área laboral siempre debe de existir la calma, de otro modo no puedes trabajar como a ti te gusta. Así que trata de resolver cualquier conflicto que tengas pendiente con algún compañero. Pide disculpas si es necesario.

