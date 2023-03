El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 27 de marzo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 27 de marzo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Si habías pasado por una mala racha en el ámbito profesional, hoy terminará. Comenzarás a obtener las ganancias que te mereces, por tu experiencia y por el buen trabajo que haces. Solo trata de realizarlo todo con calidad.

Números de suerte: 9, 20, 16.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es tiempo de que olvides todos los rencores del pasado y te enfoques en tu presente. Ten por seguro que si comienzas a sembrar éxitos en el área profesional, en poco tiempo los cosecharás. Se esperan algunos reconocimientos y premios.

Números de suerte: 33, 25, 17.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que es momento de fortalecer tu poder de decisión para que puedas escoger, en materia amorosa, a quien más te conviene. Tuviste parejas que te lastimaron, pero eso no significa que siempre será así. Todavía puedes triunfar en el amor.

Números de suerte: 33, 25, 17.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se prevé que este lunes te atrevas a hacer cosas que en el pasado creías imposibles. En ese sentido, tu vida tendrá grandes cambios. Por otro lado, el ámbito romántico estará mejor que nunca y, si no tienes pareja, la conseguirás pronto.

Números de suerte: 15, 48, 1.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este inicio de semana es que te mantengas positivo en todo momento, ya que tendrás un poder de atracción muy grande. Eso quiere decir que si piensas en lo negativo, también puedes atraerlo.

Números de suerte: 40, 2, 19.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Nada podrá afectarte como antes, porque ahora eres una persona más estable y más segura de sí. Entonces, tu filosofía de vida estará encaminada a valorarte y no dejarte dañar por los demás. Eso te servirá como escudo hoy.

Números de suerte: 35, 2, 10.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Te llegarán algunas noticias relacionadas con el hogar y la familia que te alegrarán el día por completo. A partir de ese momento nada volverá a ser como antes. Recibirás el apoyo de muchas personas en algo que necesitas.

Números de suerte: 12, 4, 38.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu círculo de amistades se expandirá a medida que te des la oportunidad de salir a divertirte. No te faltará la buena compañía y no te sentirás solo en ningún momento. Sin embargo, trata de que esas reuniones no te afecten económicamente.

Números de suerte: 49, 5, 31.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este lunes descubrirás una realidad que te hará abrir los ojos. Ese secreto podría dolerte, pero gracias a eso serás una persona menos ingenua. Por otro lado, tu salud podría verse mejorada en los próximos días.

Números de suerte: 38, 4, 11.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dicen que no tomes decisiones precipitadas el día de hoy. Trata de analizar cautelosamente cada situación para que puedas tener una idea de qué consecuencias traería cada una. No dejes al azar el camino de tu vida.

Números de suerte: 7, 21, 32.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tienes que aprender a comunicar tus inquietudes, de lo contrario, tendrás a tu alrededor cosas que no te gustan y que no necesitas. Está bien ser flexible a la hora de pedirles cosas a los demás, pero sé más contundente a la hora de pedir.

Números de suerte: 16, 3, 28.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Debes darte el mérito por los esfuerzos que haces todos los días, especialmente en materia laboral. Si tú no te valoras ni te reconoces, es poco probable que alguien lo haga. El reconocimiento empieza de manera personal.

Números de suerte: 6, 18, 22.

