El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 21 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este martes 21 de junio para El Heraldo de México. Desde primera hora de hoy, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas.

ARIES

No te asocies con personas que quieren estar sobre ti y no a tu nivel. Es mejor continuar solo hasta encontrar a alguien justo. Planeas un viaje. Deja que tu pareja te ayude a resolver tus problemas, eso te dará más tranquilidad.

TAURO

Tu alimentación será la clave para quitarte la fatiga crónica que has traído. Te reencontrarás con amigos, así que no desaproveches esta oportunidad de fortalecer vínculos. Trabaja en tus habilidades comunicativas, ya que a veces no sueles expresarte lo suficiente para ser escuchado.

GÉMINIS

Se aproximan nuevos retos, que requerirán de toda tu energía, así que debes estar preparado. Si no estás dispuesto a tener una buena relación de pareja, es mejor que dejes todo por la paz, porque el principal objetivo de una relación es el bienestar de ambos, estén juntos o separados.

CÁNCER

No te dejes guiar por el estrés, ni tomes decisiones con la cabeza caliente. Lo que dicen los demás sobre ti tiene el objetivo de hacerte caer; tómale importancia a lo verdaderamente importante. No trates de imponerle tus ideas a tu pareja.

LEO

Necesitas un objetivo o algo que esperar en la vida para volver a tomar motivación; debes dejar de vivir al día. Trata de eliminar las energías negativas de la casa, y apóyate en tus seres queridos siempre que sea necesario.

VIRGO

Sal de la rutina e invéntate un plan que te dé satisfacción, porque se sabe que te gusta la espontaneidad. Si quieres recibir un amor bueno, tú también selo: recuerda que el karma existe. Todo necesita ser recíproco.

LIBRA

Los gastos hormiga son los que te llevan a gastar más de lo que tienes. Deja de darte tantos caprichos y lleva un control de tus finanzas. Reconoce cuando no sabes hacer algo y no temas en pedir ayuda a quien sí lo domina.

ESCORPIÓN

El amor también es una decisión y debes trabajar en conjunto con tu pareja para abatir los obstáculos que se les presenten. Ya tienes días con problemas de salud, así que hay que poner fina atención en eso. Pide disculpas a tus compañeros de trabajo cuando sea necesario.

SAGITARIO

Quieres independizarte, pero no sabes si rentar o pedir una hipoteca; la respuesta es que hagas lo que sea necesario en este momento. Cuida lo que comes porque podrías presentar daños en el estómago si llegas a los excesos.

CAPRICORNIO

No critiques ni te contrapuntees con los amigos de tu pareja, ya que son personas importantes para ella. Cumple lo que dices, porque los hechos valen más que las palabras. No dejes que te maltraten una vez más. Los insultos no solo envenenan tu corazón, sino también tu cuerpo.

ACUARIO

Vuelve al ejercicio y cuida tu alimentación, deja de esperar a que sea el siguiente lunes. No des espacio a los chismes, sobre todo si se trata de pareja; hay envidias que tratan de separarlos. Sal de tu zona de confort para encontrar nuevas oportunidades.

PISCIS

Acepta los problemas que tiene la vida. Afróntalos con una sonrisa y con la cabeza hacia arriba. Olvídate del futuro y concéntrate en el ahora. Los fracasos no estarán en tu camino, las limitantes que tenías para lograr tus objetivos desaparecerán.