El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 12 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 12 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

En temas del amor, se impone que tengas un poco más de comunicación con tu pareja o con la persona con la que sales. En los últimos días siente que tu actitud está un tanto lejana, lo que podría afectarles a futuro

TAURO

Los astros te dicen que tienes que generar mayor resistencia a las cosas que no te hacen bien en la vida. No debes aguantar un suplicio, pero tampoco ser tan delicado. Por otro lado, evita los excesos en las fiestas.

GÉMINIS

Una persona cercana te pedirá ayuda económica porque atraviesa por un mal momento. Si tienes la posibilidad de apoyarla con algo, hazlo. Comenzarás a darte cuenta de las mentiras que te ha dicho una persona.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura YouTube

CÁNCER

Este miércoles conocerás a alguien que promete darte muchos días de felicidad. No rechaces ninguna invitación ni oportunidad de salir con él o ella. Hay gente que se acercará a ti para decirte lo que, desde su perspectiva, haces mal, pero no les des la atención que quieren.

LEO

No es un buen momento para hacer movimientos importantes con tus finanzas. Espera a que el panorama sea más favorecedor para ti. Eso sí, también debes tener en mente que no siempre te saldrá bien todo, algunas veces vas a perder.

VIRGO

Hoy retomarás algunas relaciones con tus seres queridos que habían quedado en el olvido o que estaban estancadas. Si tienes ganas de invitarles a una reunión, hazlo, no te limites. Trata de recuperar el tiempo perdido.

LIBRA

Es probable que te inviten a salir el día de hoy y se impone que no te niegues. Es tu momento de triunfar en todos los sentidos, incluido el social. A veces no te das el tiempo de conocer nueva gente por miedo a que te rechacen, pero eso no pasará.

ESCORPIO

Tendrás que pedirles disculpas a algunas personas que lastimaste en el pasado, pero eso no significa una derrota. Al contrario, en el momento en el que aprendas a aceptar tus errores, verás cómo todo cambia y tus relaciones mejoran.

SAGITARIO

Siempre es bueno que quieras ayudar a otros, pero nunca permitas que esos problemas se vuelvan parte de tu vida. Procura mantenerte al margen y no apropiarte de situaciones que no te pertenecen. Tu desarrollo se vería afectado.

CAPRICORNIO

Es preciso que dejes ir el pasado y que ya no pienses en personas que es muy probable que no piensen en ti. Deja de recordar con añoranza y enfócate en el presente. No es bueno que traigas esos recuerdos a la actualidad.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

ACUARIO

Los planetas te exhortan a cumplir con todas las obligaciones que tienes para el día de hoy, dado que podrías tener problemas si no lo haces. En cuanto a tus relaciones, trata de ir con más cautela y no te apresures a iniciar algo si todavía no estás seguro.

PISCIS

Nunca dejes de hacer lo que realmente te gusta por darle prioridad a cosas que no valen la pena. Involúcrate en eso que te hace feliz y deja que tu estado de ánimo se vea favorecido. Lo agradecerás al Universo.

LA NACION