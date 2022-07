El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 20 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 20 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Si te sientes perdido, esta noche sal a ver las estrellas y obtendrás una respuesta. Es un buen día para terminar ese aislamiento en el que has estado: reclama tu espacio. Recuerda que no debes complacer a nadie.

TAURO

Tu “yo” interior te recomienda que sigas un camino diferente y llegó el momento de hacerle caso. Sigue tu intuición y recuperarás el equilibrio de tu vida en todos los aspectos. Trabaja por lo que quieres construir en los próximos años.

GÉMINIS

Eres tú mismo el responsable de sacarte del agujero, así que no le des más vueltas y empieza a trabajar en tu interior. Lanza una convocatoria para encontrar al socio o ayudante que necesitas en el nuevo proyecto que tienes en mente.

CÁNCER

Aún tienes heridas por el daño que una persona te hizo, pero debes aprender a dejar ir. Solo así eliminarás la mala energía y el rencor de tu vida. Hoy será un buen día entre tú y tu pareja, serán la prioridad uno del otro.

LEO

La tristeza en tu signo tiende a inmovilizarte, así que toma las riendas de tu vida y llora todo lo que tengas que llorar hoy, pero mañana levántate con toda la actitud. No dejes para mañana las obligaciones que tienes pendientes.

VIRGO

Elimina de tu rutina las actividades que te hacen sufrir y que no son nada placenteras. El trabajo no debe ser un sufrimiento, es más sencillo de lo que crees, pero últimamente tienes mucho estrés. Disfruta todo lo que haces.

LIBRA

Muy pocas veces mides las consecuencias de tus actos, pero si hoy no lo haces podrías echarte algunos problemas encima. Es tiempo de invertir, pero no dinero, sino tiempo a lo que realmente importa, ya sea tu negocio o tu trabajo.

ESCORPIO

Ten una buena alimentación para continuar con tu salud emocional porque de la comida depende el resto de tu cuerpo. La deuda que alguien tiene contigo será finiquitada en algún momento, pero no en las fechas que te dijeron.

SAGITARIO

Lleva un registro de todos los avances relacionados con tu salud. Valora el proceso que has atravesado para lograr lo que quieres. No solo importa el resultado, sino también el camino que recorriste para llegar al éxito.

CAPRICORNIO

El final de una etapa se acerca y tú no estás listo para eso, así que es mejor que te vayas mentalizando. Aprende a despedirte en el momento indicado de las personas que ya no forman parte de tu vida. Rodéate de gente positiva.

ACUARIO

Sientes debilidad en tu cuerpo y crees que es cansancio, pero la realidad es que todo va un poco más por lo anímico. Debes tener calma en los siguientes obstáculos que se te presenten, de lo contrario el pánico te cegará.

PISCIS

Recibirás un dinero extra que no esperabas, ya sea un regalo o una deuda que tenían contigo. Pero cuídalo y no lo gastes en cosas que no necesitas. No utilices mentiras blancas con tu pareja porque podría dañarle mucho.