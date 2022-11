El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 9 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 9 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hoy encontrarás la clave para comenzar a ahorrar: mantener el control de tus gastos necesarios y los innecesarios. En el amor también hallarás la respuesta, especialmente para saber si darle o no una oportunidad a esa persona.

TAURO

A veces hay que ofrecer más de lo que uno puede hacer para que lo tomen en cuenta. Si de verdad quieres ese trabajo, haz que las cosas funcionen. Acepta las sugerencias y consejos de tu pareja porque te pueden ayudar.

GÉMINIS

El vértigo puede producirse cuando alguien tiene miedo de caer aún cuando no sea así y es justo lo que te sucede cuando estás por llegar a la cima del éxito. No temas, los planetas están alineados para ayudarte.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

CÁNCER

No permitas este miércoles que gente que no está capacitada intente decirte cómo hacer tu trabajo. Tú sabes de lo que eres capaz. Por otro lado, hoy te darás cuenta de que tu pareja no es como siempre pensaste.

LEO

Ve por aquella plaza libre que hay en tu trabajo. Que no te importe lo que otros digan. Al final de cuentas si la consigues de igual manera hablarán sobre ti. También es necesario que aprendas que tu pareja debe hacer cosas sola.

VIRGO

Es necesario que tengas tu documentación importante en orden porque en cualquier momento podrías necesitarla. No pidas algo que no estás dispuesto a dar tampoco, debes ser más transparente en tu relación.

LIBRA

No hay nada de malo en dudar de ti mismo en cuanto a las relaciones, porque eso te hace querer mejorar como persona y está bien. Pero no sobrepases esa delgada línea que te dice que no eres suficiente para otros.

ESCORPIO

Nunca te aferres a una manera de hacer las cosas porque es probable que el plan B que no querías sea el que te solucione el problema. Además, tú tienes la capacidad para buscar diferentes alternativas y que estas funcionen.

SAGITARIO

Préstale atención a la química que tienes con la gente con la que trabajas y sabrás si estás en el lugar correcto. Aunque parezca algo que no importa, la realidad es que sí es una base fundamental para que todo funcione.

CAPRICORNIO

Hoy una persona te pedirá un préstamo pero no es tan recomendable que se lo des porque será difícil que el dinero regrese a ti. Es mejor que se moleste un poco ahora a que la amistad termine por dinero. No te arriesgues.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Cuando se trata de hacer dinero o negocios, no puedes aplazar tus compromisos. Te llegará el momento indicado y no puedes dejarlo pasar. En cuanto a tu pareja, es necesario que recuperes la confianza que perdió en ti.

PISCIS

Tus instintos nunca te han fallado así que son la mejor arma que tienes para saber si alguien te mintió. Nunca te defraudarán, así que no dudes en usarlos. Tenle fe a tus predicciones y evita salir lastimado de cualquier cosa.

LA NACION