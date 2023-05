El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 26 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 26 de mayo a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tienes que ser un poco más humilde y dejar de pensar que todo lo haces bien porque eso te causará problemas con tu equipo. Todos deben trabajar por igual y es preciso que sigas las órdenes del líder, no siempre puedes ser tú.

TAURO

No te olvides de los familiares que no están cerca, hazles una llamada o escríbeles. A veces esperan que los saludes pero tú te preocupas más por otras cosas. En cuanto a tu trabajo, ve con más cautela y no te presiones con nada.

GÉMINIS

No escuches el tipo de consejos en los que te dicen que la vida es dura. En realidad vivir es increíble y si te mantienes con esa creencia podrás abatir cualquier obstáculo para ser feliz. Una persona que te debe dinero planea no pagarte.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Los astros te instan a dejar de concentrarte en lo que sucedió en el pasado o incluso en lo que no pudo ser. Enfócate en construir tu futuro, que se ve alentador para ti. Por otro lado, pasarás por un momento difícil con tu pareja pero será pasajero.

LEO

Se impone que pienses dos veces antes de querer tomar decisiones radicales en cuestiones del amor. Tienes que analizar un poco más la situación y esperar a que las cosas mejoren. Tampoco puede ser todo perfecto.

VIRGO

Un amor del pasado regresará a tu entorno para que conversen sobre cosas que pasaron cuando todavía estaban juntos. Si ya no tienes ningún sentimiento por él o ella, ábrete y acepta. De lo contrario, evítalo porque podrías salir lastimado.

LIBRA

Si ahora mismo estás en una etapa de distanciamiento con tu pareja, haz algo para remediarlo. Si no hacen el intento por volver a acercarse, su relación se fracturará y ya no habrá vuelta atrás. Ambos deben poner de su parte.

ESCORPIO

Es probable que hoy sientas deseos de explotar, gritar y hasta insultar a la gente que te ha lastimado, o incluso a quienes no tienen nada que ver con tus malestares. Si eso sucede, aléjate y tómate tu tiempo para calmarte.

SAGITARIO

Estás en una de las mejores épocas de tu vida y tienes que sacarle provecho. Podrías iniciar por intentar conocer gente nueva, no precisamente en un sentido romántico, también pueden ser amigos. Aunque, si no tienes pareja, el amor llegará muy pronto.

CAPRICORNIO

Es momento de que te sientes a conversar con tu pareja y escuches sus necesidades. Ten por seguro que te sorprenderás con todo lo que te dirá porque hace mucho que no le prestabas atención a sus súplicas. Si te dice que cometes algunos errores, trata de remediarlos.

ACUARIO

Si tienes en mente comprar una casa, un vehículo o algo para lo que se requiera una gran inversión, estás en el momento correcto. Los planetas están alineados y esa energía te ayudará a que todo salga bien. No tengas dudas.

PISCIS

Es preciso que aprendas a respetar las ideas de otros. No toda la gente puede pensar igual que tú y tampoco significa que sus propuestas sean malas. Se te abrirá el panorama en cuanto empueces a ver lo que otros tienen para dar.

