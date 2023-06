El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 30 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 30 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tú y tu pareja atravesarán momentos complicados y todo será culpa de la rutina. Ahora que la monotonía los alcanzó, les será más difícil mantenerse unidos. Sin embargo, si quieren salvar su relación, ambos deben poner de su parte.

Tauro

La recomendación para hoy es que no te dejes llevar por las publicidades engañosas que ves en redes sociales. No te permitas gastar tu dinero en cosas que viste en oferta, es mejor pasar de ellas y ahorrar. No te arrepentirás.

Géminis

Tienes que aprender a adaptarte mejor a los escenarios que se te presenten. No tiene caso que luches contra la corriente, te generará menos molestias y pérdidas económicas si te adaptas. De lo contrario, solo ganarás intranquilidad.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones y alertó a la región Captura

Cáncer

No te sientas mal por los errores que cometiste en el pasado o por lo negativo que te ha sucedido. Velo como un aprendizaje que te ayudó a saber qué es lo que realmente quieres en tu vida y lo que no. Además es importante que no vuelvas a cometer esas equivocaciones.

Leo

Es un buen día para dejar de lado todo lo que pone en riesgo tu corazón, como las mentiras, las discusiones o los engaños. En cuanto a tu trabajo, se impone que apliques esas nuevas técnicas que tienes en mente.

Virgo

Te harán una consulta sobre un tema en el que eres experto y darás una solución que ahorrará tanto tiempo como dinero. Lo que sí debes hacer es cobrar o pedir algo a cambio, no puedes regalarle tu trabajo a nadie.

Libra

Perderás un objeto importante este viernes. Debes ser más precavido. No permitas que eso pase desapercibido, podrías enfrentar graves problemas en el futuro.

Escorpio

En tu trabajo requerirán que te pongas la camiseta y que hagas mayores esfuerzos. No puedes negarte, pero sí puedes salvaguardar tu integridad. Encuentra un equilibrio entre tu vida profesional y la personal, solo así resistirás los cambios.

Sagitario

Si tus amigos no aceptan a tu pareja, no esperes que eso cambie. Algunos creen que mereces algo mejor o podrían incluso tener celos, pero entre más intentes demostrarles su valía, menos lo admitirán como parte del grupo.

Capricornio

Se te presentarán muchas oportunidades de relacionarte con otras personas y debes cuidarte de no hacer algo que tu pareja pueda malinterpretar. Recuerda que a veces hasta las cosas buenas se toman en doble sentido.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

Acuario

Intentarás retirarte de un trabajo o situación que no te favorece mucho por ahora, pero se impone que te quedes un poco más. La perseverancia será tu mejor arma, no te rindas y mantente firme hasta que realmente veas que no funciona.

Piscis

Es importante que sepas cómo sacar enseñanzas de los momentos más negativos. Por ejemplo, si te rompieron el corazón, es válido sentirse triste, pero también tienes que levantarte y pensar en qué tipo de personas ya no quieres a tu lado.

LA NACION