El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 30 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 30 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hay que aprender a reconocer cuando algo ya se terminó. No construyas esperanzas hacia una situación que ya no tiene arreglo. Aprende a dejar ir y no cuentes los secretos que otros te confían porque además toda mala intención se regresa.

TAURO

Hoy te demostrarás a ti mismo lo que vales, tanto personal como laboralmente: resolverás un problema de grandes magnitudes sin ninguna dificultad. Apláudete todos tus logros, si no te felicitas tú nadie más lo hará.

GÉMINIS

A veces te resistes a invertir en tus negocios, pero es preciso que de pronto pongas más recursos para que puedas trabajar. Recuerda que si el dinero es bien invertido, las ganancias se multiplicarán. No esperes mejoría si no te esfuerzas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Cambiar de ruta desde el primer problema no es el camino correcto hacia el éxito. La resiliencia es algo que debes tener muy bien grabado en tu mente para que continúes en la batalla. Te tendrás que adaptar a los cambios.

LEO

Siempre trata de mantener algunos fondos de ahorro para cuando tengas que hacer gastos de emergencia. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Si quieres estar con tu pareja, lucha por hacerlo y no te alejes.

VIRGO

Tú siempre sabes cómo ir un paso adelante de tu competencia y este fin de semana será más grande la necesidad de hacerlo. Hay que redoblar el paso. También aléjate de cualquier tipo de mentiras, no debe haber cabida para ellas en ninguna relación.

LIBRA

Hoy te propondrán una aventura que de inicio te parecerá interesante, pero los astros te dicen que no aceptes. No tiene buenos cimientos y podrías perder. También es un buen día para abrir tu corazón con tu pareja.

ESCORPIO

Recuerda que el trabajo no debe ser un infierno: si sientes que tu jefe te trata injustificadamente, puedes decírselo diplomáticamente. Este viernes tendrás la razón en un conflicto con tu pareja, no desistas ni te dejes manipular.

SAGITARIO

Sueles darle todo tu tiempo a una actividad que no te deja nada positivo. Es necesario que mires a tu alrededor y elijas entre nuevos horizontes. Por otro lado, si deseas que los rencores desaparezcan de tu relación: pide perdón.

CAPRICORNIO

Llegó la hora de que comiences a ahorrar porque en ocasiones haces gastos innecesarios. El valor que le das al dinero equivale al valor que el universo le concede a tu vida. Día de una cita romántica con tu ser amado.

ACUARIO

Es un buen día para alejarte de toda la energía negativa que no te permite hacer negocios. Solo es cuestión de que decidas hacerlo. Además, tendrás que poner en una balanza las ventajas y desventajas de estar en pareja.

PISCIS

Hoy es un excelente momento para que reconozcas la necesidad de ponerte al día en los temas que habías dejado pendientes. Recuerda que el conocimiento es poder. Para estar bien en tu relación amorosa hay que cultivar buenos actos.