El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 9 de diciembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 9 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

El éxito no llegará a tu vida si no tienes la convicción de conseguirlo. Llámalo con tanta fuerza que al Universo no le quede otra opción que dártelo. Lo más importante es que en tu mente haya espacio para la prosperidad.

TAURO

Podrías utilizar este viernes para recuperar tu prestigio. Se te dará la oportunidad de enmendar ese error que tuviste antes y por el que te tacharon de incumplido. Si lo haces, será un golpe maestro de tu parte, algo inolvidable.

GÉMINIS

Debes dejar de preocuparte por la situación económica de tu familia. Primero enfócate en tu hogar y después intentas ayudar a otros. Todos los esfuerzos que hiciste hasta ahora con el objetivo de triunfar, te serán recompensados.

CÁNCER

Tendrás una buena conexión con las personas que saben más que tú. Te ayudarán a crecer y además aprenderás de ellas muchas cosas. Por otro lado, es necesario que entre tú y tu pareja haya más confianza.

LEO

Tus advertencias no fueron escuchadas por tus directivos, así que ahora deberán sufrir las consecuencias. Si puedes interceder, hazlo. Pero, si no te escuchan, déjalo morir y espera a que aprendan la lección.

VIRGO

Te pagarán una deuda que dabas por perdida. Los astros te dicen que guardes el dinero porque lo necesitarás en un futuro. Evita preocuparte por las situaciones que no puedes controlar y que no son tu responsabilidad.

LIBRA

Si quieres ganar más dinero, la única fórmula mágica es el trabajo. No hay manera de que tengas una gran afluencia económica si no te esfuerzas. Tu pareja tendrá un éxito profesional el día de hoy y espera que celebres a su lado.

ESCORPIO

Si invertiste en algo, debes saber que se tienen que esperar pacientemente los frutos. No creas que las ganancias llegarán de un día para otro. Respecto al tema amoroso, la recomendación es que no caigas en los chantajes de tu ser amado.

SAGITARIO

Le das una gran prioridad al gasto de dinero en lujos. Este viernes organiza mejor tus finanzas para que no te falte el dinero en lo que queda del mes. Se impone que vuelvas a hacer los detalles románticos que tenías antes con tu pareja.

CAPRICORNIO

Nunca abuses de tu fuente de producción, es decir, guarda esa ambición muy en el fondo de tu ser y sé más agradecido con lo que tienes. Si derrochas el dinero, llegará un momento en el que ya no tendrás nada.

ACUARIO

En todos los empleos hay que aceptar situaciones que no agradan. Trabajar para alguien significa seguir sus órdenes, así que no te compliques con eso. Pero, también es cierto que si no te sientes tranquilo, puedes abandonar ese trabajo.

PISCIS

Este viernes demanda una actitud más proactiva de tu parte. Hace falta que des un fuerte golpe de audacia para recuperar todos los proyectos que estaban detenidos. Es un buen día para agradecerle a tu pareja todo lo que hace por ti.

