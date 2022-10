El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Llegará a ti una nueva oportunidad de trabajo, pero la recomendación es que te lo guardes para ti y no cuentes tus éxitos porque las envidias te rodean. También deberás ser más cuidadoso con esos gastos extra que haces.

TAURO

Se te dará la oportunidad de controlar un poco más tus impulsos y debes aprovecharla, así se logran los objetivos en la vida: mesurándose a sí mismo. Por otro lado, la situación de pareja se tornará un poco turbia.

GÉMINIS

Tendrás varios golpes de suerte esta semana y la energía positiva que te rodea se triplicará. Te buscará un amor del pasado del signo Sagitario o Libra y querrá hacer las paces para que comiencen desde cero. Aceptarlo o no, es tu decisión.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Tu signo está diseñado para el éxito, solo trata de seguir el camino que la vida te pone y no plantearte trabas tú mismo. Tampoco presumas tanto lo que tienes, porque no a toda la gente le gusta verte triunfar y te podrían enviar mala energía.

LEO

Los juegos de azar podrían funcionar para ti esta semana. No tramites ningún crédito, los astros te dicen que después te será más difícil pagarlo. Además, hay que evitar endeudarse porque se aproximan gastos imprevistos.

VIRGO

Cuídate en cuestión de salud porque se avecinan problemas de migraña y nervios. Intenta continuar con el ejercicio o cualquier actividad física que te mantenga alejado del sedentarismo. Tu salud debe ser lo más importante esta semana.

LIBRA

En tu trabajo habrá mucha presión y peticiones de última hora, incluso bastantes reuniones y la posibilidad de cambiar de puesto. Serás bastante fundamental en la toma de decisiones, con eso la empresa te demostrará que eres valioso.

ESCORPIO

Te invitarán a salir de viaje ya sea por parte de tu trabajo o los familiares de tu pareja. Solo ten cuidado con gastar dinero de más, porque después podrías necesitarlo. También evita mostrarles tus ganancias a otros.

SAGITARIO

No temas decirle que no a aquellas oportunidades que se te presentan. Todo lo que llegue a ti está bien aceptado por los astros porque la suerte está de tu lado esta semana. Solo medita tu decisión antes para que no te arrepientas después.

CAPRICORNIO

La recomendación para esta semana es liquidar tus deudas y comenzar a sanar un poco tu economía. Son momentos de ahorrar para el futuro. En tu trabajo recibirás un reconocimiento por parte de los directivos.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para esta semana Captura

ACUARIO

Serán días de mucho trabajo y actividades extraordinarias, solo trata de no estresarte y de disfrutar lo que estás a punto de vivir. Eres de los signos más fuertes y siempre tienes una solución para tus problemas, esta semana no será la excepción.

PISCIS

Los astros te dicen que te vistas de blanco y verde en los próximos días para atraer la abundancia. Y las predicciones para ti son respecto a tu futuro: finalmente sabrás hacia dónde quieres ir y a qué punto quieres llegar.

LA NACION