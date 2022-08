El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 11 de agosto

Nana Calistar llegó este jueves 11 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

No permitas que tu pareja te juegue un rol de poder y que te haga sentir como el celoso o la celosa. Él o ella dejan mucho que desear por sus actitudes. Si estás soltero, hay probabilidades de que te reencuentres en otro escenario con una amistad.

Tauro

Se vienen cambios en tu estado de ánimo bastante fuertes, sentirás mucha frustración y eso podría provocar que te desquites con otras personas. Ten cuidado de dañar a la gente que no tiene la culpa de lo que te sucede.

Géminis

Se aproximan algunos compromisos sociales y eventos, por lo que se potenciará tu deseo por verte bien e incluso hacerte un cambio de look. Cuida más lo que comes para evitar problemas de salud y tener malestares en las fiestas.

Cáncer

Una fiesta podría salirse de control y podrías hacer cosas de las que quizá te arrepientas al día siguiente. Recuerda que el alcohol inhibe toda la pena y en ocasiones te provoca sentimientos que no tienes. No te dejes llevar por el efecto de la diversión.

Leo

Las amistades falsas te rodean y tú estás consciente de ello. No te tomes las cosas tan a pecho y mejor aléjate de esa gente que solo quiere verte caer. Ya no estás en condiciones de relacionarte con personas que quieren desestabilizarte.

Virgo

Podrían presentarse dolores relacionados con la gastritis o con algún músculo, así que ponle fina atención a tu salud. No comas alimentos irritantes. Un proyecto que te entusiasmaba se cancelará, pero te servirá para aprender de los errores.

Libra

El amor no será tu fuerte este jueves. Lo más importante en este momento debes ser tú mismo y enfocar todas tus energías en eso. Relaciónate con las personas que eleven tus energías y te ayuden a progresar en todos los aspectos.

Escorpión

Un amor del pasado podría volver a tu vida con la intención de que regresen y sean pareja otra vez. Recuerda que muy pocas veces las personas cambian y que sus promesas ya las hizo en el pasado y no las cumplió.

Sagitario

El amor se construye al igual que el resto de las relaciones y es algo que tienes que tener en cuenta al momento de buscar una relación. El romance surge de aquellas personas a las que admiras o te gusta su forma de ser.

Capricornio

Estar en pareja representa un compromiso que no cualquiera está dispuesto a cumplir, así que piénsalo bien y decide si realmente quieres estar con alguien. Si no crees poder ser leal con esa persona, es mejor que no la lastimes.

Acuario

Deslíndate de las personas que no aportan nada positivo a tu vida y que únicamente te causan estrés. Debes aprender a decidir quién se merece estar en tu vida y quién no, recuerda que quien te quiere lo hace de tiempo completo.

Piscis

Si estás soltero, no te preocupes porque el amor llegará a tu vida cuando menos te lo imagines, el problema es que desconfías de la gente que realmente te quiere. Disfruta las oportunidades que la vida te presenta.