El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 11 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 11 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Una persona podría sacarte de tu zona de confort, pero tienes que entender bien tus sentimientos para que no te confundas sobre lo que sientes por ella. Querrás relacionarte sentimentalmente con más gente, pero tómate las relaciones con calma.

TAURO

Una de tus amistades te meterá en problemas y debes tomar eso como una señal para alejarte de ella. No es justo para ti que estés al lado de gente que no te valora ni le importa si te causa algún malestar. Evita salir más perjudicado.

GÉMINIS

Si tu pareja ha estado un poco distante, pregúntale qué le sucede. A veces le es complicado expresarse, y si dejas que se guarde las cosas algún día estallará. Las emociones son como una bomba del tiempo, siempre salen.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Una de tus amistades podría comenzar a desarrollar sentimientos de amor hacia ti y te lo dirá. Si no te interesa conocerla de esa manera o si no sientes lo mismo, debes decírselo. No dejes que se haga ilusiones en vano.

LEO

La recomendación para el día de hoy es que evites caer en situaciones que te hagan sentir mal solo porque no puedes controlar tus impulsos. Por otro lado, te llegará una oportunidad de cambiar de trabajo y de conocer nueva gente.

VIRGO

Es momento de que aprendas a ser más comprensivo con la gente, dado que nunca sueles mostrar tus sentimientos a nadie. Eso sí, siempre debes estar alerta por alguna posible traición o mentiras que quieran decirte.

LIBRA

Echarás de menos a un familiar que está lejos, pero no te quedes con ese afecto, sácalo. Puedes escribirle para saber cómo está o incluso ir a visitarlo si tienes las posibilidades. En la noche sentirás un cansancio interminable.

ESCORPIÓN

Una persona de tu pasado te buscará para intentar regresar a tu vida, pero tienes que ponerle un alto desde el principio. De lo contrario, podría envolverte con sus palabras y no sería conveniente porque tiene malas intenciones otra vez.

SAGITARIO

Habrá posibilidades de que realices un viaje o al menos que comiences a planearlo hoy. Ten por seguro que te la pasarás de lujo, a pesar de las dificultades que se presenten para organizarlo. Si tienes pareja, no dudes en comprometerte con ella.

CAPRICORNIO

Es hora de que dejes de salir de fiesta y rodearte de gente que solo le interese eso. También debes tener en tu vida personas a las que les importe cómo estás y que se preocupen por ti en todos los aspectos. Valórate tú mismo.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Puede haber mucha gente que te diga comentarios negativos o que incluso te haga saber que no cree en ti, pero eso no tiene importancia si tú no te lo crees. Demuéstrales que eres capaz de hacer lo que te propongas.

PISCIS

Eres uno de los signos más exitosos en lo que hace, aunque a veces ni tú mismo lo reconoces. Así que este jueves plantéate como objetivo lograr lo que deseas y siempre confiar en el proceso. En poco tiempo tus sueños se harán realidad.

LA NACION