El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 4 de mayo

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 4 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación para hoy es que evites pensar en cualquier cosa negativa, ya que serás un imán que atrae todo lo que pasa por su mente. Sin embargo, no todo será malo, también pasarás momentos buenos junto a tu familia.

TAURO

Aprende a aceptar tus errores, pero tampoco te tomes las cosas tan a pecho. Deja ir las situaciones con facilidad y no te recrimines tanto por lo que haces como por lo que no haces. Podrías tener un carácter que ni tú aguantarás.

GÉMINIS

Se aproximan buenos momentos en el área económica, pero tienes que ponerte alerta y no gastarte el dinero en cuanto llega a tus manos. De lo contrario, perderás tus ganancias rápidamente y las oportunidades de crecimiento.

CÁNCER

Sueles enamorarte demasiado de tus parejas, pero no debes idealizar tanto a las personas. En caso de que te decepcionen, el único dañado vas a ser tú. Procura que todo sea mutuo y no estés con alguien que no lo demuestra.

LEO

En los próximos días comenzarás a planear un viaje junto a una persona importante para ti. No te quedes con las ganas de realizarlo y atrévete a sumergirte en la aventura. Te irá de maravilla y verás que vale la pena dejarte llevar.

VIRGO

Si estás soltero, los astros te dicen que muy probablemente debes esperar para conseguir pareja. No te sientas mal, esta racha es para que aprendas a disfrutar de tu soledad y a vivir en soltería por un tiempo, velo del lado bueno.

LIBRA

Te llegará un dinero extra, por parte de un pago que debían hacerte y que ya dabas por perdido. Eres una persona de buen corazón, pero suelen aprovecharse de ti por esa nobleza. Es preciso que empieces a darte cuenta.

ESCORPIÓN

Se impone que no te preocupes tanto si no logras consolidar una relación amorosa. Recuerda que los tiempos del Universo son perfectos y que si no ha llegado nadie es porque todavía no es la persona correcta.

SAGITARIO

Te enterarás de varias cosas que hizo en tu contra una persona que considerabas leal e importante para tu vida. No le des mayor importancia, solo déjalo pasar sin permitir que se entrometa en tu vida. Ignorarla es el secreto.

CAPRICORNIO

Es preciso que te olvides del rencor que sientes por alguien que te dañó en el pasado. Perdonar es una de las mejores técnicas para aliviar el alma. Eso sí, tampoco significa que debas aceptarle de nuevo en tu vida porque te volverá a traicionar.

ACUARIO

Si tienes una relación, no le prohíbas nada a tu pareja. Tienes que aprender a confiar en ella y a permitirle su propia libertad. Posee una vida aparte de ti y tus celos podrían cansarle en algún momento, así que mesúrate.

PISCIS

Un proyecto no saldrá como esperabas, pero no será motivo para desanimarte. Ten en cuenta que cuando algo no se dio es porque seguro se aproxima algo todavía mejor. Un amor del pasado regresará, pero solo para afectarte.

LA NACION