El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 6 de abril

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 6 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Se impone que disfrutes tu presente y dejes de preocuparte por el futuro. Lo que tenga que ser, será, y lo que ya pasó no puedes cambiarlo. El Universo se encargará de resolver todo lo que se aproxime en tu entorno.

Tauro

Ve con un poco más de cautela en cuanto al amor. No te dejes llevar desde el inicio porque podrías salir lastimado y cometer graves errores. Por otro lado, te enterarás de una traición que cometió contra ti una de tus amistades.

Géminis

Se impone que les pongas un alto a las personas que dicen cosas sobre ti, pero no aceptan tus errores. Aléjate de ese tipo de gente falsa porque lo único que hacen es darte su energía negativa. Rodéate de quienes te aporten cosas buenas.

Cáncer

Te llegará un dinero extra y podría consolidarse finalmente ese negocio que tanto deseabas. Eso solo significará el inicio de una muy buena racha para ti. En cuanto a tus seres queridos, recibirás excelentes noticias de ellos.

Leo

Cuídate de los accidentes que puedan ocurrir en tu centro de trabajo, porque estarán a la orden del día. No permitas que se divulguen chismes sobre ti, porque podrían dañar tu reputación. Eso sí, tampoco dejes que te afecten.

Virgo

La recomendación para este jueves es que no finjas sentimientos que no tienes. Si no quieres a alguien, es mejor que te alejes. Además, tampoco exijas lo que ni siquiera tú estás dispuesto a dar. Hay que ser justos con los demás.

Libra

Te harán una invitación a un evento social muy importante y también te propondrán entrar a un nuevo negocio. Por lo tanto, todos los aspectos de tu vida estarán cubiertos al 100%, así que solo deja que lleguen los frutos.

Escorpión

Tú y tu pareja recibirán una noticia que los unirá más el día de hoy. Si atravesaban por una etapa de discusiones o celos, eso terminará. Incluso sentirás cambios cruciales en todo tu alrededor, lo mejor está por llegar.

Sagitario

Te pagarán un dinero que te debían, con el que tú también podrás saldar algunas deudas. La estabilidad económica se te empezará a dar. Por otro lado, dale una nueva oportunidad al amor sin pensar en el pasado.

Capricornio

Tu economía comenzará a tomar un diferente tono, pero ahora sí tienes que cuidar más tu dinero. No lo gastes en cosas que no necesites porque así fue como perdiste anteriormente. Ahorra todo lo que puedas.

Acuario

Una relación amorosa de tu familia terminará próximamente y tú tienes que estar ahí para apoyarles. Sin embargo, no descuides tus propios intereses y préstale atención a tu salud, así como a tu desarrollo profesional.

Piscis

Si tienes pareja es probable que este jueves tengan una muy buena noticia. Préstale atención a tus sueños, dado que en los próximos días podrían ser premonitorios y te resolverán algunas dudas que tenías.

