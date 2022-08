El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 1 de agosto

Nana Calistar llegó este lunes 1 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La vida te dará muchas oportunidades pero debes aprovecharlas porque no todo ocurre dos veces. Toma lo que mejor sea para ti, pero ten cuidado de que no sea demasiado tarde. Llegó la hora de aprender a quererte a ti mismo.

TAURO

Te enterarás de lo que la vida le pone en frente a tu expareja y te alegrarás un poco de que el karma existe. Por otro lado, los astros te dicen que no finjas algo que no sientes y que si no te sientes en paz con tu actual relación, termines con eso.

GÉMINIS

Aléjate de todas las personas que no tienen nada positivo que ofrecerte y que por el contrario solo te llenan de malas noticias, mal humor y hasta críticas destructivas. Un amigo estará muy pegado a ti, pero quizá sea con malas intenciones.

Horóscopo de Nana Calistar

CÁNCER

Se aproximan grandes cambios en tu vida en este inicio de mes. Aprende a ver la malicia que tienen algunas personas para que nadie vuelva a intentar jugar contigo. Toma todos los aprendizajes de los nuevos rumbos que llegan a tu vida.

LEO

Cuida tu alimentación y también tu cuerpo, recuerda que el equilibrio entre estos dos aspectos es fundamental para ti. Trata de descansar más. No te enfoques totalmente en lo negativo porque eso te causa bastante estrés.

VIRGO

Los astros te indican que en los negocios y en el área laboral habrá muchas posibilidades de crecer, por lo que el dinero no te faltará. Un supuesto amigo tuyo hablará mal de ti, si no le pones un alto te meterá en problemas.

LIBRA

La ingenuidad que tenías en un pasado quedará en el olvido, porque ahora la actitud y el carácter predominarán en ti. Ahora podrás decidir de quiénes rodearte y si en realidad vale la pena mantener a ciertas personas dentro de tu vida.

ESCORPIÓN

Deja de ser tan exigente en cuanto a las relaciones amorosas, porque no existe la persona perfecta. Si quieres algo estable, acepta ciertas oportunidades que se te presentan. Se aproximan cambios que te beneficiarán mucho.

SAGITARIO

No sabrás el camino a recorrer sobre tu relación o la nueva conquista que tienes, por lo que el amor será un sentimiento agobiante para ti. No debes preocuparte porque sabrás qué decidir. No te dejes llevar por los rumores sobre otras personas.

CAPRICORNIO

Date la oportunidad de ampliar tus conocimientos y aprender algo nuevo, acudir a un curso o capacitación sería una buena opción. Habrá mucha estabilidad en tu trabajo, además de que una buena noticia te alegrará los días.

Los horóscopos de hoy por Nana Calistar

ACUARIO

Todo lo que se va regresa. Esto es lo mismo que debes de pensar sobre las personas que te dañaron en un pasado. La vida se encargará de hacer justicia y poner a la gente en el lugar que se merece. Ten paciencia.

PISCIS

Tu cuerpo y tu autoestima merecen más cuidado de tu parte, es importante que les prestes atención. Si quieres superarte te debes esforzar, así como tomar en cuenta todas las nuevas oportunidades que la vida te brindará.