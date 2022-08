El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 1 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 1 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

El amor te traerá algunas sorpresas y dará un giro favorable para ti. Todas las decepciones que tuviste en el pasado quedarán únicamente como experiencia, ya que de ahora en adelante cupido tiene otros planes para ti.

Números de suerte: 38, 1, 24.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que te alejes de todas las personas negativas que no aportan nada a tu vida, es momento de rodearte de gente que te sume y no que te quite. Tienes mucha fortaleza emocional, úsala a tu favor.

Números de suerte: 4, 30, 11.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Eres un signo al que no le gusta estar solo, pero debes aprovechar los momentos de soledad que la vida te da para reflexionar y sanar tu interior. Pon orden a tu vida en todos los aspectos, solo así despertarás tu creatividad.

Números de suerte: 19, 5, 26.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No tomes decisiones apresuradas, es mejor evaluar todas las opciones hasta poder elegir algo que te convenza. Piensa en todos los detalles y todo lo que podría salir mal. Los consejos de tu familia te ayudarán mucho hoy.

Números de suerte: 12, 41, 2.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy no le tendrás miedo a nada e irás tras el éxito de ese proyecto que tanto deseabas. La energía planetaria te favorecerá para que puedas lograrlo. Algunas personas de tu pasado regresan a tu vida y te darán varias sorpresas.

Números de suerte: 18, 29, 34.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás exaltada la creatividad en los próximos días, pero en esta ocasión se centra un poco más en los dotes culinarios que tienes. Estarás interesado en hacer nuevas recetas, pero más sanas, orgánicas y saludables.

Números de suerte: 33, 16, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No tomes ninguna crítica destructiva en serio, tómalo por quien viene. Aprende a escuchar, ignorar y luego dejar ir todo lo que no te aporta nada positivo. Recuerda que las opiniones de la gente son muy distintas y no siempre van a congeniar contigo.

Números de suerte: 8, 16, 20.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tendrás un día excelente si te lo propones desde el primer paso que das al despertarte. Todo se te dará fácilmente y sin ningún tropiezo. Hoy todo en tu vida permanece en un estado positivo, por lo que todo lo que te ocurra será para bien.

Números de suerte: 36, 5, 9.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Harás todo lo posible por corregir aquello que andaba mal en tu vida. Los astros te dicen que los tendrás a tu favor para descubrir lo que realmente quiere y cuál es el camino que quieres seguir en tu vida. El objetivo es sentirte en paz contigo mismo.

Números de suerte: 49, 3, 27.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es momento de comenzar a reconstruir tu vida y no permitir que el pasado te controle. Perdona a todos los que te hicieron mal y sigue adelante. Para continuar y dar ese paso debes comenzar perdonándote a ti mismo.

Números de suerte: 17, 28, 9.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es posible que ya trabajes en algo que te dejará grandes ganancias económicas. Todos los que te rodean y te quieren serán piezas fundamentales en todo lo que deseas lograr, ya que te brindarán su total apoyo.

Números de suerte: 48, 18, 32.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La vida ya te dio ciertas lecciones que te ayudaron a madurar y ver los problemas de una manera más objetiva, así que las sorpresas que se aproximan no te causarán tanto revuelo. La paz predominará en tu entorno esta semana.

Números de suerte: 13, 6, 20.