El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 27 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 27 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Si consideras que algunas peleas familiares se desencadenaron gracias a ti, todavía puedes solucionarlo. No esperes a que los demás den el primer paso, también puedes hacerlo tú. Además, de ahora en adelante controla más tus emociones.

TAURO

Los astros te dicen que este lunes te llegará una noticia que no te gustará para nada. Te enterarás de que tu expareja inventó algunos chismes sobre ti y querrás actuar de inmediato. Sin embargo, es mejor que des vuelta a la página y no te enfoques en esas negatividades.

GÉMINIS

Se te presentarán algunas oportunidades de crecimiento personal, no dudes en tomarlas. Por otro lado, sé más cuidadoso a la hora de hablar frente a otras personas, porque podrías revelar información secreta y no necesariamente tuya.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Es preciso que defiendas lo que es tuyo y que no permitas que otras personas se metan en tus asuntos personales. Es tu vida y tú sabes cómo quieres dirigirla. Si te equivocas, al final será un aprendizaje más y nadie deberá juzgarte.

LEO

Se aproximan días de mucho trabajo. Comenzará a aumentar el ritmo y tendrás más responsabilidades, por lo que deberás organizarte bien para alcanzar a hacerlas todas. También será una semana en la que estarás sensible.

VIRGO

La recomendación para este lunes es que dejes la baja energía a un lado y te dispongas a ir detrás de tus objetivos. No debes dejar las cosas al azar ni esperar a que los triunfos te caigan del cielo. Tienes que trabajar por ellos.

LIBRA

Si tienes pareja, podrían atravesar por una racha de celos e inseguridades. Quizá serás tú el culpable de esas discusiones, así que trata de no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Habla con tu ser amado y dile cómo te sientes.

ESCORPIÓN

Tendrás que soportar los cambios de humor que tendrán algunas personas que te rodean. Intenta ser paciente y no decirles nada, porque tú has pasado por lo mismo. Tienes un viaje familiar en puerta, que promete darte buenas experiencias.

SAGITARIO

Los astros te dicen que no debes ilusionarte con las personas que todavía no conoces del todo. Si tienes un romance que apenas inicia, ve con calma y trata de ser más cauteloso. Sueles ilusionarte con la primera palabra bonita que te dicen y eso no debe ser así.

CAPRICORNIO

Se prevé que una nueva persona llegue a tu vida, pero no será una experiencia buena del todo. El karma hará de las suyas y te podría hacer vivir cosas que tú le hiciste a alguien en el pasado. Ten cuidado y trata de no enamorarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Se impone que dejes de desperdiciar tu tiempo en cosas que no valen la pena y que no te hacen feliz. Es hora de que te enfoques en todo lo que sí te da frutos, no necesariamente económicos, y que además tiene para ti una buena enseñanza.

PISCIS

Si no tienes pareja, en los próximos días llegará a tu vida una persona a través de uno de tus amigos. La conocerás y comenzarás a crear sentimientos por ella de inmediato. Será un amor que solo imaginabas en tus sueños.

LA NACION