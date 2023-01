El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 9 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este lunes 9 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Mientras no cierres ciclos con personas del pasado no podrás darle la bienvenida a nuevas experiencias. Es posible que alguien esté en espera de una oportunidad para estar contigo, pero tú no te das cuenta por estar atado a gente que ya no forma parte de tu vida.

TAURO

En las relaciones, lo que siempre debe de haber es reciprocidad. Si alguien no te da lo mismo que tú le brindas, no tiene caso que sigas allí. Valórate y valora el esfuerzo que haces por los demás. No te quedes en un lugar en el que no te respetan.

GÉMINIS

Los astros te dicen que podrías tener problemas con tu pareja este lunes. Todo será a causa de los celos que sientes. En ese sentido, trata de relajarte y dejar la desconfianza a un lado, ten por seguro que no está fallándote.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

La recomendación para este inicio de semana es que nunca creas en las promesas de la gente. Todo lo que te dicen debe quedar demostrado primero con hechos. Por otro lado, tendrás conflictos con un familiar.

LEO

Podrías comenzar a desarrollar sentimientos amorosos por una de tus amistades. Solo no te confundas y antes de decírselo asegúrate bien de qué es lo que sientes. Si tienes pareja, debes analizar la situación el doble.

VIRGO

Hoy recurrirás a un amigo para que te brinde un consejo. Los planetas te exhortan a pensarlo dos veces, dado que te dirigirás a la persona incorrecta. Él o ella podrían aprovecharse de la situación y después divulgar tus secretos.

LIBRA

Ten cuidado con lo que les dices a otras personas. Recuerda que la sinceridad no es del todo buena, mucho menos si tus comentarios lastiman a otras personas. Además, tienes que aprender a guardarte tu opinión cuando no te la piden.

ESCORPIÓN

Hay una persona que está sumamente interesada en ti, pero no toma el valor para acercarse porque tiene miedo al rechazo. Este lunes sabrás de quién se trata. Piénsalo bien antes de darle una respuesta en concreto.

SAGITARIO

El 9 de enero todavía es un buen momento para comenzar de la mejor manera el año. Si los días pasados tu vida no andaba bien, llegó la hora de modificar el rumbo. Perdona a todos los que te dañaron y continúa con tu camino.

CAPRICORNIO

Si en el pasado te lastimaron, no significa que siempre será así. Dale paso a las nuevas oportunidades, entre ellas la de amar y envolverte en una romántica relación. Mereces ser feliz y pronto conocerás a alguien.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Si crees necesario buscar a una persona de tu pasado, hazlo. Dile todo eso que sientes y que te mantuvo en incertidumbre por tanto tiempo. Por otro lado, recibirás la visita de algunos familiares a mitad de la semana.

PISCIS

Tienes que cuidar más tu salud porque en los próximos días presentarás complicaciones. La buena alimentación es fundamental para mantenerte sano. Ante cualquier síntoma es mejor que acudas al médico.

LA NACION