El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 9 de enero

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 9 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Debes atender todas tus responsabilidades y compromisos a tiempo. Eso evitará que tengas problemas en el futuro. Por otro lado, nacerá en ti un nuevo interés por investigar y saber acerca de la medicina naturista.

TAURO

Recibirás el apoyo que necesitas por parte de un ser querido. No atravesarás esos momentos difíciles en soledad. También tendrás éxito en el amor. Si no tienes pareja, este lunes conocerás a alguien que te hará feliz.

GÉMINIS

El día de hoy tendrás a tu favor todo lo relacionado con los tratos comerciales y las relaciones públicas. Tus habilidades entrarán en juego y conocerás gente que te ayudará en el ámbito laboral. Encontrarás un empleo con una mejor paga.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Será un día en el que te dediques a disfrutar de la compañía de tus seres queridos. No habrá nada más importante que estar junto a ellos. También recibirás noticias de una persona que está lejos, lo que te provocará algunos momentos de tristeza.

LEO

Los astros te dicen que tengas cuidado con tus pertenencias materiales hoy. Podrías perder algo de mucho valor. La recomendación también va encaminada a que ahorres, ya que un viaje inesperado está en puerta.

VIRGO

Presta atención a tu alrededor porque hay muchas personas interesantes dispuestas a conocerte. Además, entre ellas hay alguien que tiene un papel importante en la industria de los negocios. No dejes ir la oportunidad.

LIBRA

Te llegarán algunas noticias que no esperabas. No serán del todo malas, pero sí te pondrán a pensar en lo que quieres para el futuro. Si sientes algo por una persona lo mejor es que se lo digas, el amor no espera y la gente mucho menos.

ESCORPIO

Tienes un asunto pendiente con una amistad y llegó la hora de resolverlo. Los planetas te exhortan a siempre decir lo que sientes y tratar de salvar las relaciones que tienes con tus seres queridos. Es fundamental que des tu postura ante la problemática.

SAGITARIO

Entrarás en una etapa de cambio. La rutina no es lo tuyo, así que intentarás modificar todo lo que crees que te hace caer en ella. Por otro lado, tendrás una discusión con alguien de tu trabajo porque evitarás ser víctima de las injusticias.

CAPRICORNIO

Tu pareja y tú estarán más unidos que nunca. Harán todo juntos y no hay manera de que algo pueda salirles mal. Se aproximan tiempos de abundancia. La recomendación es que te dejes llevar por los planes que el Universo tiene para ti.

ACUARIO

Una persona intentará entrometerse en tu vida sentimental. Hoy sabrás quién es para que así puedas ponerle un alto. Respecto al tema económico, quedará solucionada la mala racha que tenías. Lo mejor está por llegar.

PISCIS

Conocerás nuevas personas que pronto pasarán a ser parte de tu círculo de amistades. Iniciarás la semana con alegría y eso te ayudará a atraer más cosas buenas. Los astros te dicen que evites discutir con tus compañeros de trabajo.

