El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 10 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este martes 10 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproxima una serie de imprevistos en cuestiones el amor. Podrías tener varias discusiones con tu pareja a causa de problemas pequeños. La recomendación es que no te tomes las cosas tan a pecho y que aprendas a resolver los problemas sin discutir.

TAURO

No permitas que errores del pasado tengan injerencia en tu presente. Olvídate de lo que ya pasó. Eso sí, tienes que aprender de tus fallas para no volver a cometerlas. Por otro lado, se aproximan muchos cambios en tu entorno.

GÉMINIS

Nunca juzgues a los demás sin conocerlos. Eso es lo que hicieron contigo en algún momento y sabes de primera mano que no es agradable. Date la oportunidad de probar cosas nuevas y de intentar ir por nuevos caminos.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Recuerda que la mayor parte de cosas en esta vida deben ser recíprocas. En el amor no puedes tolerar que alguien no demuestre el mismo interés en ti. Este martes será el día en que te des cuenta de eso y decidirás ya no perder tu tiempo con una persona.

LEO

El miedo no te llevará a nada bueno. Si alguien te traicionó en el pasado, no significa que también será en el presente. Tienes derecho a ser feliz y por eso los astros te dicen que no temas en volver a enamorarte o iniciar un proyecto nuevo.

VIRGO

Las nuevas oportunidades solo se presentan una vez. Si tú no las tomas, ten por seguro que alguien más lo hará. Así que no lo dudes más y dile que sí a ese amor que deseas, acepta la propuesta de trabajo que te hicieron y ve por lo que sea que te haga sentir bien.

LIBRA

La clave principal dentro de una relación es nunca caer en la monotonía. Hay que probar cosas distintas para poder consolidarla y que se haga fuerte con el pasar del tiempo. Ten por seguro que todo mejorará en cuanto lo intentes.

ESCORPIÓN

Cuídate de los problemas respiratorios. La época invernal no es la mejor para ti, por lo que tienes que cuidarte más que el resto de personas. También cuida tu salud al hacer actividad física.

SAGITARIO

Hay personas que solo quieren verte caer o sufrir. Por eso inventan cualquier cosa que pueda afectarte. Llegó el momento de que les pongas un alto para evitar que sigan burlándose de ti. Además, tienes que alejarte de esas negatividades.

CAPRICORNIO

Las segundas oportunidades sí existen, pero solo cuando la persona realmente pueda arreglar el problema que te causó. De lo contrario, es mejor que te olvides de él o ella y también de ese tema. No vale la pena confiar nuevamente en alguien que te lastimó.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Necesitas comenzar a creer más en ti. Es la única manera en la que podrás transmitir todos tus talentos en las cosas que haces. Deja de flagelarte y aprende a reconocer todos los éxitos que tienes. Piensa en tu felicidad antes que en la de otros.

PISCIS

A veces no hay justificación para las traiciones vividas. La primera vez que alguien te falla es totalmente su culpa, pero la segunda es tuya por no haberlo alejado desde el instante inicial. Por otro lado, te reencontrarás con una expareja.

LA NACION