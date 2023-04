El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 11 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 11 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Una amistad se alejará de ti por malentendidos, creerá que no eres una buena persona solo por cosas que se escuchó acerca de ti. Lejos de preocuparte, tienes que dejar que se vaya, después regresará para pedirte perdón.

TAURO

No te aferres a las cosas del pasado porque solo te harán sentir peor de lo que ya te sientes ahora. Deja ir todo lo que no te hace bien y busca la manera de salir de esas situaciones que no te dejan tranquila ni ser feliz.

GÉMINIS

Si tienes una relación amorosa, se impone que cuides lo que dices porque podrías lastimarle con tus palabras. Hay cosas en las que tu pareja no tiene nada que ver y querrás involucrarla solo para desquitarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Eres una persona a la que se le debe de tener cuidado y respeto, y todos los que te rodean lo saben. Así que si alguien te hizo algo, no dudes en devolverle una cucharada de su propia medicina. No esperes a que le llegue el karma.

LEO

Sueles ser ese signo que, cuando se propone algo, lo cumple al pie de la letra, especialmente si se trata de vengarse de alguien. Nunca tienes miedo y no te importa el daño que causes, pero este martes debes tener cuidado porque podrías herir a alguien que quieres.

VIRGO

La recomendación para hoy es que no te concentres en lo que no pudo ser y tómale más importancia a lo que sí tienes a tu alrededor. Además, es hora de que te concentres en tus metas y no en sucesos que ya pasaron.

LIBRA

No finjas ningún sentimiento porque podrías herir a una persona que es importante para ti. Es preciso que te deshagas de todo lo negativo y las malas energías que tienes encima. Ten fe en tus sueños y así se cumplirán.

ESCORPIÓN

Si tienes pareja, es urgente que tomen unas vacaciones o hagan ese tipo de salidas en las que solo deben estar dos personas. Requieren de unos días de descanso juntos para que no sigan alejándose. Salgan un poco de la rutina.

SAGITARIO

El ámbito amoroso no se vislumbra de la mejor manera, dado que tendrás dudas de si quedarte con esa persona con la que sales ahora. Pero no será por ti, sino porque él o ella no tienen el valor para decir lo que realmente sienten.

CAPRICORNIO

Comenzarás a darle un sentido a tu vida, después de una pésima racha. Al parecer conocerás a varias personas desde una perspectiva romántica. Sin embargo, debes tener cuidado de no enamorarte de la persona equivocada.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

No desperdicies tu tiempo en las personas que no lo valoran y que ya te demostraron que solo están contigo cuando necesitan algo. Tienes a tu lado a gente realmente importante y a la que no le pones mucha atención.

PISCIS

Ciertos seres queridos se irán de tu vida sin darte ningún motivo, pero es fundamental que te concentres en quienes sí valen la pena y siempre están a tu lado. Ten cuidado con los comentarios que recibirás de una persona.

