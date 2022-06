El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 28 de junio

Nana Calistar llegó este 28 de junio desde primera hora del martes con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de abundancia y de nuevas oportunidades de trabajo, pero también de mucha reflexión para la mayoría. Esto es lo que los astros traerán para cada uno en las próximas horas.

ARIES

Los juegos de azar no son una buena opción para este martes, así que es mejor evitarlos. Extraviaste un dinero después de haber hecho un viaje, solo es cuestión de buscarlo bien. Pon firme atención en la venta de una casa o vehículo para evitar tragedias.

TAURO

Se vienen días de tomar decisiones importantes y que no podrás evadir, pero finalmente serán para tu bienestar. Llega un viaje que tanto esperabas, pero cuídate de no gastar dinero de más para preservar tu economía.

GÉMINIS

El amor propio debe ser lo más importante incluso cuando estás dentro de una relación; ámate a ti primero antes que a cualquier persona. No cuentes tus planes antes de hacerlos, porque hay muchas personas envidiosas.

Horóscopo de Nana Calistar para este 28 de junio

CÁNCER

Habrá un evento en el cual podrían surgir nuevas oportunidades de trabajo, aprovecha. Se te presenta un romance de solo una noche, para que estés prevenido y lo tomes de la mejor manera; ilusionarse sería la peor idea.

LEO

Son momentos de cambio y de nuevas ofertas laborales; tómalas mientras encuentras algo que sea de tu total agrado. Una buena amistad se aleja de ti y no sabes por qué, pero es debido a chismes que hay en medio de ustedes.

VIRGO

Tienes que aprender a cerrar ciclos y a dejar ir a las personas que ya no quieren estar contigo, sobre todo a aquellas que te han lastimado. No te quejes ni lamentes demasiado porque la vida es muy corta, mejor comienza a vivirla.

LIBRA

Para los Libra solteros, un nuevo amor está por llegar, pero hay que tener cuidado porque podrían repetirse patrones de parejas del pasado, así que toma como referencia todo lo que viviste en aquellos tiempos para no repetirlo.

ESCORPIÓN

Ya no estás para una relación en la que no te valoran o te hacen perder el tiempo, así que hoy es el día para hacerte valer y darte el lugar de quien eres. En materia económica, vienen algunos cambios, los cuales habías esperado por mucho tiempo.

SAGITARIO

Comienza a trabajar en lo que te deja ganancias para cuidar tu economía; son momentos de cambio y de pensar en el futuro. Los cambios de humor te atacarán mucho en este día, pero tómalos con calma y no agredas a los que te rodean.

CAPRICORNIO

Se aclararán muchas dudas con tu pareja, lo que te hará sentir más tranquilo porque la desconfianza abundaba entre ambos. Tendrán una relación más sólida y placentera, así que será un martes lleno de amor.

Nana Calistar dio los horóscopos para este 28 de junio

ACUARIO

Recuerda que todo llega a su tiempo y que la desesperación no hará que algo se aproxime más rápido. Si lo que tanto deseas aún no está en tu puerta, es porque todavía no es el momento. Vienen grandes cambios.

PISCIS

Llegará a tu vida una persona que se convertiría en tu próxima pareja y vivirán un amor de ensueño. Los errores le pasan a cualquiera, pero cuídate de algunos que podrían presentarse en estos días.