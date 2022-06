El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, 28 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 28 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas. Aunque lo primordial será pensar en sí mismos.

ARIES

Comienza a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, porque hay nuevas oportunidades, pero no las ves porque no miras a tu alrededor. Reuniones con la familia de tu pareja pondrán a prueba tu paciencia.

TAURO

Es momento de que ahora tus amigos te apoyen a ti: si te sientes mal, exprésalo. Vas a enfrentar una pequeña crisis económica por lo que debes tomar medidas estrictas de inmediato y medir más tus gastos.

GÉMINIS

Sal de los círculos sociales que no te hacen bien, no está mal querer pertenecer a un grupo, pero solo cuando éste sea benéfico para ti. Es el día de hacer un espacio para tu pareja, sin tenerle miedo a gastar dinero de más; se lo merecen.

CÁNCER

Olvídate de la humildad por un momento y deja salir todo el potencial que hay en ti, seguro sorprenderás a más de uno. Es momento de cambiar el rumbo, ya sea en actividades, esfuerzos y todo lo que pueda influir para construir un nuevo futuro laboral.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

LEO

Cuida tu salud y no hasta que tu cuerpo te lo pida; es mejor prevenir. Sé un líder y no únicamente un jefe, porque en tu negocio tus principales clientes deben ser los empleados; si ellos están felices, ayudarán a crecer el negocio.

VIRGO

Es buen momento para reconciliarte con tu pasado aunque duela. Sánalo y déjalo atrás. Sácale provecho a tu experiencia y todo el potencial que tienes. En cuestiones del amor, tu pareja está enojada: si no es tu culpa, solo acompáñalo en su dolor.

LIBRA

Los cambios en la alimentación y la actividad física no se ven de un día para otro. Ten paciencia. La vida es para aquellos que se atreven, así que si estás en busca de una oportunidad, aviéntate y toca las puertas, únicamente así llegará lo que tanto esperas.

ESCORPIÓN

El cuerpo y la mente están conectados, así que si quieres sentirte mejor utilízalos al mismo tiempo y a tu favor. Toma todos los aprendizajes que puede brindarte tu pareja: lo que le gusta y lo que no. Todos los días se puede mejorar.

SAGITARIO

Ayuda a tu cuerpo al mejorar tu postura y tu manera de caminar, tu espalda te lo agradecerá. Es buen momento para salir de la rutina en que tú y tu pareja han estado sumergidos; el romance es la clave para salir adelante.

CAPRICORNIO

Hay ciertos alimentos que te hacen daño: por más que te gusten no los consumas, cuida tu cuerpo. A veces piensas en tirar la toalla en cuestión de los negocios, pero recuerda que debes insistir y continuar hasta llegar al objetivo.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo, además de nuevas predicciones para la humanidad Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Es primordial que aprendas a lidiar con las despedidas, porque hay mucha gente a la que extrañas. Sal del anonimato y demuéstrale a tu equipo que tienes mucho que aportar. Exprésale a tu ser amado todo lo que sientes.

PISCIS

Tu cuerpo es lo más importante y en los últimos días no has cuidado tu salud. Dedícale más tiempo a eso y no pongas de pretexto el trabajo. Concéntrate en tu negocio sin estresarte mucho por la competencia. Sal a divertirte y olvídate de la rutina.