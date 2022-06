No sabía ni cómo jugar, pero vio un truco en televisión que lo llevó a ganar 100.000 dólares en la lotería

No se puede confiar en que todo lo que aparece en televisión es verdadero, pero esta premisa no le importó a un hombre de Carolina del Sur, que se llevó más de 100.000 dólares en una lotería con el truco que aprendió en un programa de TLC, Lottery Changed My Life. Este amante de la TV siguió al pie de la letra las instrucciones y rompió la barrera de las posibilidades con su estrategia.

De acuerdo con CNN, el medio que compartió el caso, el hombre inició su plan al gastar 25 dólares a la semana durante tres meses para jugar la lotería. Los resultados se reflejaron desde el principio, ya que en la primera se llevó 500 dólares. No obstante, la diferencia con la última fue abismal, en la que obtuvo 100.000 dólares.

El 28 de mayo, este hombre jugaba un boleto del Powerball cuando pensó que se había ganado 50.000 dólares al acertar dos números. Sin embargo, luego de que una mujer lo ayudó a comprobar su boleto, confirmó que en realidad había otro premio: este afortunado sujeto acertó cuatro de los cinco números de la bola blanca y el rojo de la Powerball, así que aumentó el botín al doble de lo que había creído.

Quedó atónito al descubrir la sorpresa. A los funcionarios de la lotería de Carolina del Sur les dijo la verdad: “Ni siquiera sabía cómo jugar al Powerball”.

El destino del premio del hombre que ganó la lotería en Carolina del Sur

El hombre ya utilizó su premio tras ganarse el premio gordo en Carolina del Sur Pixabay

Tras sus victorias, este afortunado hombre se compró un auto nuevo y ahora que probó su suerte no planea retirarse, continuará con la compra de billetes de lotería durante un periodo de tres meses.

La realidad es que jugar lotería se ha vuelto una de las aficiones más cotidianas que existen. Un juego en el que todo se trata de probabilidad y, aunque no se tienen muchas de ser el ganador, son millones de personas las que compran sus boletos con el deseo de tener un golpe de suerte que les cambie la vida. De acuerdo con el sitio web de la Lotería de Carolina del Sur, hay una probabilidad de 1 en 913.129, de acertar cuatro números de la bola blanca y el Powerball rojo.

Cómo ganar la lotería, según un programa de televisión

Ganar la lotería es posible, aunque las probabilidades no son tan altas; la foto es ilustrativa Pexels

Quienes conocieron la historia del ganador, se sintieron ansiosos por descubrir el programa que lo llevó a tener éxito: Lottery Changed My Life, una producción estadounidense que responde a una de las preguntas más frecuentes de muchos amantes de comprar sus boletos de lotería: qué pasa con los ganadores y cómo cambia la vida de las personas que se llevan grandes sumas de dinero.

El éxito de este programa que se estrenó en abril de 2009 lo ha llevado a tener cuatro temporadas. En sus episodios, se centran en las historias de los afortunados que han ganado el premio mayor y también revelan sus estrategias para encontrar los números ganadores.

No hay alguna combinación mágica para ganar la lotería, pero sí algunas estrategias. Finalmente, la elección depende de cada jugador. Hay quienes deciden siempre ir por los mismos números porque tienen significados especiales en su vida, como fechas de cumpleaños o aniversarios, mientras que otros prefieren dejarle todo a la suerte. Algunos más siguen planes detallados para encontrar la combinación, basados en cálculos de azar. Otros, como en este caso, prefieren ver televisión y confiar un poquito más en lo que ven en las pantallas.