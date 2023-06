El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 6 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 6 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Es hora de que te fijes objetivos y metas, ya que en los últimos meses has divagado mucho sobre lo que quieres para tu vida. Arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o que las cosas no te resulten.

Tauro

Debes ser consciente de que siempre habrá personas que quieran tirarte, doblegarte y hasta alejarte de lo que amas. Eres tú quien no debe permitir que eso suceda, usa tu inteligencia para abatir esos obstáculos y salir exitoso.

Géminis

No tienes la necesidad de soportar malos tratos por parte de la gente, en especial si solo te buscan por interés. Es momento de que te alejes de cualquier ambiente y persona tóxica para enfocarte en tu felicidad.

Cáncer

Los astros te dicen que, si no te ha funcionado todo lo que has hecho para cumplir tus metas, es hora de que cambies de estrategia. No te rindas, si algo no rindió frutos no significa que debas dejarlo de lado u olvidarlo.

Leo

Incrementarán las posibilidades de que un familiar te visite de sorpresa, por lo que debes estar preparado. Te la pasarás muy bien durante su estadía. Por otro lado, es preciso que dejes de quejarte de tu entorno si no haces nada por cambiarlo.

Virgo

No debes culparte por las actitudes que otros toman hacia ti, tu único error ha sido confiar en las personas incorrectas, pero de eso también se aprende. Siempre que pierdes algo o a alguien también ganas conocimiento.

Libra

Ten cuidado con los golpes o caídas porque estarán a la orden del día este martes. Respecto a tu vida familiar, te enterarás del embarazo de alguien especial. Felicítale y no dejes que el suceso pase desapercibido.

Escorpio

Una persona del pasado regresará a tu vida y te hará revivir sentimientos que tú creías que ya estaban enterrados. Lo que no se dio antes, puede que sea una buena idea en el presente. No te limites y déjate llevar.

Sagitario

Sueles sentirte mal y castigarte por ser tan optimista y fuerte, a pesar de que la gente te lastime. Sin embargo, lejos de ser un defecto, es una virtud. Esa ha sido la clave de tu éxito y gracias a eso has llegado hasta donde estás.

Capricornio

Se impone que les hagas saber a tus enemigos que estás dispuesto a hacer de todo para defenderte. Tienes las cosas bien claras, una vez que te hacen algo malo no hay vuelta atrás y llegarás hasta las últimas consecuencias.

Acuario

El Cosmos te insta a cambiar la forma en la que ves la vida. Tienes que modificar tus actitudes y disfrutar lo que hay a tu alrededor. De otro modo, te la pasarás lamentándote y siempre desearás lo que no puedes tener.

Piscis

Es hora de que cuides más lo que haces y lo que dices. A veces tus palabras no concuerdan con tus actos y es allí donde terminas lamentándote porque no te gusta lo que realmente eres. Trabaja en ti, eres tu mayor inversión.

