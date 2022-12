El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 21 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este miércoles 21 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Hoy es un momento especial porque el amor está muy cerca de ti. Podría ser oportuno que conozcas a alguien gracias a uno de tus grandes amigos. No tengas miedo de enamorarte. Disfruta y deja de pensar en lo que podría o no pasar. La vida es hoy.

TAURO

No des todo por hecho y recuerda que las relaciones son como las plantas y todos los días deben regarse. Dedica más tiempo a tu pareja y ten muy presente que el trabajo no lo es todo. Los celos podrían hacerse presentes, pero recuerda con quién estás y no provoques conflictos sin sentido.

GÉMINIS

Aunque se prevé que terminarás este último mes de 2022 muy agotado, será por algo bueno. El 2023 llegará cargado de planes y sueños que ya estás listo para llevar a cabo. El amor podría estar muy cerca de ti. Presta atención.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

No te exijas demasiado en el trabajo ni des tantas vueltas a las cosas que no está en tus manos resolver. Prioriza dormir más, pero hazlo bien, sin sobre analizar las cosas que te suceden en el día a día. Hoy es perfecto para que descubras todo lo que tienes para ser feliz y conectar contigo mismo.

LEO

Inicia un nuevo año y con él también llegarán los proyectos. En el amor estarás más enfocado en lo negativo y eso podría traerte problemas con tu pareja. Relájate y disfruta más; no todo lo que ocurre en tu relación tiene que ver con una infidelidad. Tu falta de confianza es una de tus mayores inseguridades.

VIRGO

Está bien vivir bajo el lema “para eso trabajo”, pero debes comenzar a cuidar más tus gastos. No despilfarres el dinero y comienza a ahorrar, ya que no sabes cuándo podría presentarse un contratiempo. Aprovecha el cierre para hacer una introspección y descubrir cuál es tu camino a seguir en 2023.

LIBRA

Experimentarás cambios de humor repentinos, lo que podría traerte algunos problemas. No te estreses y mejor busca la tranquilidad. 2022 fue un año difícil para ti, pero sé optimista y busca que 2023 sea distinto. Es posible que un viaje te toque la puerta en los próximos días.

ESCORPIÓN

No te metas en problemas. En el amor no está en ti ser el plato de segunda mesa porque mereces que te traten con respeto. Estarás especialmente nostálgico por una amistad del pasado. Quédate con lo mejor de las personas y aprende que la vida cambia constantemente.

SAGITARIO

La llegada de alguien especial te llevará a la luna. Esto será como un efecto boomerang y encontrarás mucha paz en tu corazón. Es sano reconocer cuando te equivocas y tal vez llegó el momento de cambiar para evitar problemas personales. Haz una lista de propósitos para que inicies el próximo año enfocado en lo que importa.

CAPRICORNIO

Si hay algo seguro, es que el futuro no está asegurado. No pienses demasiado en lo que no está en tus manos y mejor concéntrate en vivir el hoy. Regresa alguien del pasado que alguna vez te hizo daño. Pon atención con los problemas legales que podrían llegar a provocar grandes pérdidas económicas.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

No confíes en cualquier persona. Cuando sea el momento de externar tus sentimientos, es mejor que acudas con alguien a quien sí le importas; vigila quiénes son tus verdaderos amigos. No seas tan duro contigo mismo y aprende a amarte como eres. Tienes el poder de hacer lo que te propongas, solo créetelo.

PISCIS

Aprende a no depender de nadie y menos de tu pareja sentimental. Trabaja en tu confianza y aprovecha las oportunidades cuando se presenten. Cuida tu alimentación, ya que en los próximos podrías presentar algunos problemas estomacales.

LA NACION