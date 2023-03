El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 22 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 22 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

En los próximos días comenzarás a planear un viaje junto a tu ser amado. Se prevé que sea una experiencia divertida y que los ayude a unirse más como pareja. Saldrán de la monotonía y eso le dará un tinte diferente a su relación.

TAURO

Algunas amistades se alejarán de ti, pero otras regresarán. Sin embargo, es momento de que tú selecciones qué tipo de personas quieres realmente en tu vida. Revisa qué es lo que necesitas y lo que buscas.

GÉMINIS

Los astros te dicen que ahora podrás identificar qué tanta paz te da esa persona especial con solo mirarla a los ojos. Por otro lado, no dejes que el pasado te afecte y enfócate en vivir el presente, disfrútalo antes de que sea tarde.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Es momento de rechazar algunos proyectos que no te convencen del todo. En algunos de ellos hay personas que no conoces y eso debes tomarlo en cuenta. No pongas en riesgo tu dinero si no estás seguro.

LEO

Es necesario que dejes de buscar el amor por todos lados. Ten por seguro que el día que dejes de hacerlo, lo encontrarás. Además, no debes confundir los sentimientos que tienes hacia una persona solo porque te dijo cosas bonitas.

VIRGO

Se aproximan días buenos en cuestiones económicas, por lo que deberás aprovecharlos al máximo. El Universo conspirará a tu favor en todos los sentidos, así que no te dejes intimidar por personas que quieren afectarte.

LIBRA

Te enterarás de algunos chismes en los que te incluyeron, pero no debes tomarlos en cuenta. Ni siquiera te des el tiempo de responderlos o reprochárselos a los involucrados. Sigue con tu camino y eso les afectará más.

ESCORPIÓN

Recordarás emotivamente a una persona de tu pasado y querrás buscarla. Si eso te ayudará a cerrar ciclos, hazlo. Por otro lado, se impone que evites prestarle atención a los rumores que se dicen sobre ti, sobre todo si vienen de gente que no es importante para ti.

SAGITARIO

Hay posibilidades de que te reencuentres con una amistad que no veías hace mucho tiempo o con la que tuviste problemas en el pasado. Recordarán bellos momentos juntos y podrían retomar su relación. Sin embargo, no des terceras oportunidades. Si esa persona ya te falló, ten cuidado.

CAPRICORNIO

Este miércoles deberás hacer a un lado tu pasado y concentrarte en el presente. Recuerda que el ahora es lo único que tienes, así que vive al máximo. Podrías sufrir la pérdida de una de tus pertenencias, por lo que tienes que ser precavido.

ACUARIO

La recomendación para esta mitad de semana es que vayas por lo que deseas. Recuerda que si no te esfuerzas tus sueños nunca se cumplirán. Además, debes aprovechar todas las oportunidades que se te presentan.

PISCIS

Se aproximan días de reflexión para ti. Madurarás y comenzarás a adoptar nuevos pensamientos que, sin duda, serán positivos. Trata de no contarle a nadie tu información personal, porque podrían traicionarte inesperadamente.

LA NACION