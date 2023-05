El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 24 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 23 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se impone que dejes de complicarte por situaciones y personas que no te aportan ningún beneficio. Tienes que aprender que a tu alrededor hay gente que suele hacer cosas con el objetivo de dañarte y tú no te das cuenta.

TAURO

Es preciso que le pongas más atención a lo que haces, especialmente en materia profesional, dado que uno de tus sueños está por cumplirse. Lo que has trabajado desde hace tiempo rendirá frutos antes de lo que piensas.

GÉMINIS

Si tienes pareja, es probable que su relación se consolide todavía más por algunos cambios que se registrarán. El amor entre ustedes crecerá y también se verá mejorada la manera en la que se comunican cuando hay problemas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Un examor regresará a tu vida con el objetivo de hablar acerca de temas que quedaron pendientes o incluso para simplemente expresarte lo que siente por ti. Ten en mente que la gente no cambia, es tu decisión perdonarlo o no.

LEO

Te llegarán muchas oportunidades en diferentes ámbitos de tu vida, tanto en el económico como en el romántico. Tendrás más dinero del que se preveía y conocerás a más personas, entre ellas un posible amor.

VIRGO

Los problemas en una relación siempre van a existir, pero eso es diferente a que todo el tiempo discutan y se insulten entre sí. Si vives en este tipo de lazos sentimentales, es mejor que analices si vale la pena sufrir de esa forma.

LIBRA

Notarás algunos cambios en tus estados de ánimo, aunque todos serán para bien. Probablemente en días pasados no te sentiste con tanta energía, pero ahora comenzarás a tomarle sabor a la vida y te gustará lo que haces.

ESCORPIÓN

No permitas que los comentarios de otras personas te afecten, recuerda que eres tú quien decide si algo puede dañarte o no. Regularmente la gente que hace críticas con el objetivo de dañar, no es feliz con su propia vida.

SAGITARIO

Hay muchas probabilidades de salir de viaje, ya sea con algunos familiares o con amigos. Sea cual sea el escenario, disfrútalo y relájate todo lo que necesites. Una amistad del pasado regresará para que retomen su relación.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que tienes que cuidar un poco más tu salud, dado que últimamente la has descuidado. Tu cuerpo es tu mayor posesión y debes cuidarlo como tal. Come sano y haz ejercicio para mantenerte activo.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Es momento de que dejes a un lado las culpas por errores que cometiste en el pasado, también por cosas que sucedieron y tú no hiciste. No vale la pena que te lamentes por algo a lo que los demás no le toman importancia.

PISCIS

Tus ingresos económicos serán más altos una vez que tú lo decidas, incluso aunque seas empleado de alguien. No necesitas un negocio propio para crecer en relación con el dinero, puedes tener una fortuna desde ahora.

LA NACION