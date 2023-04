El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 5 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 5 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Si tienes problemas familiares, debes saber que eres tú quien tiene la solución. Todo terminará cuando aclares los malos entendidos, pero también cuando les pongas un alto a las personas que hablan mal de ti a tus espaldas.

TAURO

Los astros te dicen que no esperes que te llegue un amor perfecto, dado que eso no existe. Has dejado pasar de largo a muchas personas que realmente valían la pena solo por pensar que algún día encontrarías algo mejor.

GÉMINIS

La recomendación para este miércoles es que, si algo no sale como esperas, lo intentes otra vez. Para lograrlo es preciso hacer todo tipo de cosas, no rendirte a la primera. Si sueñas en grande es porque puedes cumplirlo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

En caso de que tengas una relación, debes serle fiel hasta con el pensamiento. En las últimas semanas, tuviste a tu lado gente que te incitaba a traicionarla, pero debes reflexionarlo dos veces antes de hacerlo. Podrías arrepentirte.

LEO

Ten cuidado con las caídas y golpes porque estarán a la orden del día. En cuanto al amor, podrías relacionarte con una persona, pero no debes enamorarte de inmediato porque solo será algo casual. Tómalo como tal.

VIRGO

Se impone que dejes de darle tanta importancia a la gente que no te la da a ti. Si siempre debes estar detrás de tus seres queridos, significa que no quieren tenerte lo suficientemente cerca. No ames a quien no te ama.

LIBRA

Te llegará una noticia de una persona del pasado, pero ya no tiene por qué afectarte. Deja ir la situación y concéntrate en lo tuyo. Respecto a tu trabajo, pon fina atención en lo que haces y trata de no cometer errores porque podrías tener problemas.

ESCORPIÓN

Tendrás cambios de actitud con algunas personas, porque te darás cuenta de todo lo que dicen sobre ti y de las cosas que han hecho para dañarte. No te sientas mal por tratarlas como se merecen, tú no eres el villano del cuento.

SAGITARIO

Llegará a tu vida una persona que se convertirá en tu gran amiga. Te quitará la venda de los ojos respecto a una situación importante para ti. Por otro lado, cuídate de las traiciones en tu área de trabajo o en tu círculo social.

CAPRICORNIO

Es probable que se acerque a ti una persona que solo quiere meterte en problemas. Tú inmediatamente la identificarás, así que solo evita darle información de relevancia. Habrá algunos cambios radicales en tu vida.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Los astros te dicen que no trates de ser algo que no eres solo por impresionar a alguien. Quien te quiera lo hará con todos tus defectos y virtudes. Necesitas estar con gente que te sume y que no se deje llevar por estereotipos.

PISCIS

Es preciso que te relajes un poco y que ya no te compliques la existencia. Aléjate de las personas que te aportan solo energía negativa y problemas que no necesitas. Respecto a tu pareja, intenta no tratarla con mal humor.

LA NACION