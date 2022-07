El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 6 de julio

Nana Calistar llegó este 6 de julio desde primera hora con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas de amistad. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproxima una visita sorpresa por parte de familiares que no esperabas. Cuida más tu economía y no gastes en cosas que no necesitas. El dinero que entra a tu cartera atesóralo y trata de organizarlo de mejor manera.

TAURO

Es momento de renovarte en muchos aspectos, de tener más amor en ti mismo. Si alguien terminó una relación contigo, debes aceptarlo y no ir detrás de esa persona. Si tú fuiste quien decidió terminar, con mayor razón es momento de empezar de cero.

GÉMINIS

No bajes la guardia porque será un día de muchos celos e inseguridades. Podrían traicionarte con una infidelidad, así que es mejor estar preparado. No presiones mucho a tu pareja ni la persona con la que sales.

CÁNCER

Te darán una noticia que te caerá de sorpresa, ya que no lo esperabas. Te estresará un poco en un primer momento, pero es cuestión de que trabajes en ello y que pienses en que todo tiene solución. No malgastes tu tiempo en pensamientos negativos.

LEO

Trata de no meterte en problemas con tu familia, sino de comunicarte con ellos y llegar a un acuerdo. Las relaciones se construyen al hablar de situaciones incómodas. Si no tienes trabajo, busca oportunidades porque hay algunas muy cerca.

VIRGO

Cuídate de traiciones por parte de amigos, así como de familiares luego de no haber llegado a acuerdos. Serán días de mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades que no podrás ignorar. Eso sí, serán muy bien remuneradas.

LIBRA

Un amigo o amiga necesitará de tu apoyo. No le des la espalda y bríndale palabras de aliento, las mismas que tú has necesitado de su parte. Disfruta de los momentos en familia, este miércoles será muy hogareño.

ESCORPIÓN

Se acercará una persona solo para decirte chismes que supuestamente ha escuchado sobre ti, con el pretexto de que necesita un consejo. No creas en todo lo que te dicen y mantente hermético ante la situación.

SAGITARIO

El pasado debe quedarse donde está y necesitarás tomar ciertas decisiones relacionadas con ese tema muy pronto. Algunas personas regresan a tu vida, pero tú serás el único que decida si volver a abrirles las puertas o no.

CAPRICORNIO

Cuida muy bien tus cosas porque hoy podrías distraerte y perder algunos objetos preciados. Mucho se hablará sobre ti y lo que haces, pero no debes prestar atención ni tomar la opinión de personas que no te aportan nada positivo.

ACUARIO

Es bueno pensar en el futuro, pero sin exagerar. Concéntrate en tu presente y en las cosas que te gustaría que dieran frutos más adelante. No te atormentes al imaginar situaciones que es muy probable que no sucedan.

PISCIS

Ten cuidado con aventuras de una sola noche,porque podría no salir nada bien. Hay una persona que ha tratado de conquistarte desde hace mucho tiempo y quizá llegó el momento de darle el “sí”. Valóralo y decide pronto.