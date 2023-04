El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 14 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 14 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Una persona de tu familia podría registrar una enfermedad que, en un principio, los alertará a todos. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Con el pasar de los días se recuperará y volverá a estar en buen estado.

TAURO

Ten cuidado con las infecciones y problemas gastrointestinales porque estarán a la orden del día. Recuerda que la alimentación es de lo más importante en la rutina diaria. Tu cuerpo es tu templo, así que cuídalo.

GÉMINIS

Se impone que te cuides más las espaldas, dado que hay dos amigos de tu pareja que fingen que les caes bien, pero no es así. Podrían estar aconsejándole cosas en tu contra. Este fin de semana tendrás que enfrentarte a tu pasado.

CÁNCER

Eres una buena persona, pero también un poco ingenua. Eso hace que confíes mucho en los que te rodean, aunque no sean del todo buenos para ti. Evita dejarte llevar tan rápido porque podrías salir lastimado.

LEO

Ten cuidado con las traiciones e infidelidades de tu pareja. Si bien es probable que tu ser amado ya esté cansado de la rutina y que por eso busque otras cosas fuera de casa, eso no es justificación. Si eso sucede, mejor aléjate.

VIRGO

Si tienes la oportunidad de comenzar un romance a distancia es mejor que la rechaces. Si ya estás dentro de uno, evalúa si de verdad vale la pena. No pierdas tu tiempo, mucho menos si no estás del todo convencido.

LIBRA

Los astros te dicen que descanses más porque agotas tu cuerpo más tiempo del que estás dispuesto a parar. No inviertas energía en cosas que no te dejan nada positivo, ya sea amistades, actividades o preocupaciones.

ESCORPIÓN

Se impone que controles más lo que dices, porque podrías lastimar a la gente que quieres. No es justo que otros paguen los platos rotos de tu mal carácter. Por otro lado, tus familiares te invitarán a salir de viaje con ellos.

SAGITARIO

Tu economía estará mejor que nunca, en los próximos días habrá movimientos de dinero que te darán buenas ganancias. Solo trata de organizarte y cumplir con tus obligaciones antes de salir a divertirte porque, de lo contrario, te meterás en problemas.

CAPRICORNIO

Este viernes identificarás quiénes son las amistades falsas que te rodean. A partir de allí, comenzarás a pintar tu línea para separarte de ellas. Ese será el mayor acto de amor propio que hagas, ya que te alejarás a pesar de que todavía les quieras.

ACUARIO

Los astros te dicen que es probable que próximamente experimentes pérdidas económicas por inversiones que hiciste mal. Por eso, cuida tu dinero y trata de no gastarlo en cosas que no necesitas o que no estás seguro de comprar.

PISCIS

Es necesario que vuelvas a tener detalles románticos con tu pareja, ya que es lo que mantiene viva una relación. No dejes de ser la persona que eras solo porque ya la tienes a tu lado, trata de enamorarla todos los días.

LA NACION