El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 17 de marzo

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 17 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es hora de que dejes a un lado la flojera y pongas en marcha todos los proyectos que tienes pendientes. Además, debes cumplir con tus obligaciones y no postergar nada. Los sueños se cumplen cuando más te esfuerzas.

TAURO

Tu economía se verá beneficiada en los próximos días y es tu oportunidad para comenzar a atraer la abundancia. Una vez que te llegue un nuevo dinero, trata de ahorrarlo para gastos imprevistos o de gran importancia.

GÉMINIS

Los astros te dicen que no debes lamentarte si tus objetivos no se materializan, sino esforzarte el doble o triple, y mantener un carácter fuerte. Se necesita una gran determinación para llevar a cabo cualquier cosa.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Ten cuidado con los dolores de espalda porque estarán a la orden del día. De ser necesario, ve con un especialista. Por otro lado, no le des segundas oportunidades a la gente que ya te demostró que solo está de pasada en tu vida.

LEO

Los planetas te dicen que tienes que estar alerta en cuanto a posibles infidelidades de tu pareja. Si es que las descubres, no debes perdonarlo o personarla por ningún motivo. Debes tomar en cuenta que si lo hacen una vez, lo harán más.

VIRGO

Es hora de que tomes acciones cada vez que una persona te falle, porque sueles perdonar fácil y eso provoca que vuelvan a aprovecharse de ti. No creas en falsas promesas y pide que te demuestren las cosas con hechos.

LIBRA

La vida te pondrá una prueba en la que necesitarás de mucha valentía. Podrás abatirla, pero aprenderás muchas cosas positivas en el camino. Lo primero es que nunca debes sentir que eres más que otros y que tampoco tomes responsabilidades que no te corresponden.

ESCORPIÓN

Un familiar se enfermará, pero no será grave ni algo de que preocuparse. Respecto a tus amistades, te enterarás de un nuevo embarazo que te alegrará el día. Una de tus amigas te ayudará a mejorar tu situación financiera.

SAGITARIO

La recomendación para el día de hoy es que no caigas en las provocaciones de otras personas. Siempre habrá quienes quieran verte caer o al menos pasar un momento de enojo. Enfócate en lo tuyo y no mires a los lados.

CAPRICORNIO

Se aproxima una etapa de mucho trabajo y preocupaciones de tu parte. La gran cantidad de responsabilidades que tienes te desatarán mucho estrés e incluso algunos problemas en el trabajo. Solo intenta dominarla.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Si estás en una relación, lo que más debes cuidar es no caer en la rutina porque, si no lo haces, será casi imposible salir de allí. Los dos tienen que poner de su parte para rescatar lo que tenían. Si no lo reparas, todo podría terminar.

PISCIS

Se aproximan muchas oportunidades de trabajo y mejoras salariales en el ámbito laboral. Eres una persona inteligente y trabajadora, por lo que no se te dificultará sacarle provecho a todo lo nuevo que llega.

