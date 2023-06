El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 23 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 23 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es un día para tomar medidas porque tu energía y determinación estarán en sus puntos máximos. Deja atrás los rencores del pasado. Es importante que aprendas a perdonar y soltar todo lo que has cargado desde hace tiempo. Ten cuidado con las amistades que podrían lastimarte.

TAURO

Vienen días con muchos cambios. No te dejes llevar por chismes, mejor enfócate en construir bases sólidas. Este viernes es un gran momento para establecer objetivos a largo plazo. Mantén la calma y sigue adelante.

GÉMINIS

Tienes la capacidad de lograr lo que te propongas, pero no crees en ti. Tu mente estará ágil y curiosa hoy, aprovecha esa energía para aprender algo nuevo y explorar otros intereses.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Te llegará una buena propuesta laboral. Hoy es día de cuidar de ti mismo. Presta atención a tus necesidades emocionales y tómate el tiempo de descansar. Es posible que te sientas más sensible de lo normal.

LEO

Vendrán días de muchos cambios y deberás soltar tu pasado para vivir el ahora. No hagas caso de comentarios mal intencionados que pueden venir de tu círculo cercano. Pon atención a tu bienestar.

VIRGO

No necesitas a nadie para ser feliz o lograr tus proyectos, sino que solo requieres de tu capacidad. No te aferrares al pasado y libérate. Vienen días de melancolía, pero a las personas que no están con nosotros es mejor recordarlas y agradecer por el tiempo compartido.

LIBRA

Habrá muchos cambios en tu mente. No permitas que la rutina afecte tu relación. Escucha y muestra empatía a los demás. Tu capacidad para encontrar el equilibrio y armonía será clave en tus interacciones.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ESCORPIO

Tienes la capacidad de lograr cualquier cosa. No permitas que nadie apague tu luz. Hoy es un buen día para profundizar en tu interior, permítete explorar tus emociones y reflexionar sobre tu crecimiento personal.

SAGITARIO

Es momento de aprender las lecciones de la vida para no cometer los mismos errores. La aventura será tu enfoque, porque deberás buscar nuevas oportunidades y ampliar tus conocimientos.

CAPRICORNIO

Si tienes pareja, date la oportunidad de confiar. Hoy es un día para establecer metas claras y trabajar para lograrlas. Tu disciplina y determinación te llevarán a grandes cosas. Enfócate en tus responsabilidades.

ACUARIO

Tu mente estará llena de ideas innovadoras y visionarias, aprovéchala para compartir ideas con los demás y contribuir al cambio. No temas ser diferente y desafiar lo que está establecido. Tu originalidad y enfoque en el bienestar de los demás serán tus mejores fortalezas.

PISCIS

Hoy es un día para conectarte con tu intuición y emociones, escucha tu voz interior y confía en tus corazonadas. Puedes encontrar la inspiración en lugares inesperados. Recuerda que tu sensibilidad es una fortaleza y que te permite conectar con los demás profundamente.

LA NACION