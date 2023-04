El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 28 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 28 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es necesario que te mantengas al pendiente de tu familia, ya que uno de los miembros podría enfermarse en los próximos días. Además, hay algunos chismes que rondan y que podrían afectarles severamente. Trata de mantenerte tranquilo.

TAURO

Ya es momento de que te propongas cumplir esa meta que te habías propuesto hace algunos meses. Lo que ocurre es que tienes mucha envidia a tu alrededor, incluso de tus mismos amigos, así que podrían robarte tu idea.

GÉMINIS

No pasarás un día agradable en tu trabajo y todo a causa de la mala relación que tienes con tus compañeros. Eso te hará sentir cansado y fastidiado. Pídele con fuerzas al Universo y verás cómo cambia el panorama.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Hoy te darás cuenta de que todo lo que sospechabas de una persona resultará ser cierto. En un inicio te negabas a creerlo, pero ahora estará más claro que nunca. No te sientas mal ni te lamentes, el karma existe y le llegará.

LEO

Llegará una nueva persona a tu vida y su misión es ayudarte a corregir algunos de los defectos que tienes y que no te gustan. Su compañía tendrá mucho que ver para que tú seas una mejor persona. Será algo positivo para ti.

VIRGO

Si todavía tienes ciertas dudas de tomar esa decisión, los astros te dicen que solo te dejes guiar por tus sentimientos. El corazón nunca se equivoca, ahí está la clave. Por otro lado, comenzarás a sentir atracción por una persona.

LIBRA

Es momento de que dejes ir a ese amor del pasado del que no puedes olvidarte. Si no pudo ser, debes conformarte con lo que tienes ahora. Sí, te dejó muy marcado con su buen trato, pero en el mundo hay muchas personas que también pueden hacerte feliz.

ESCORPIÓN

Tu economía mejorará de sobremanera en los próximos días. Finalmente, saldrás de esa mala racha que atravesabas. La entrada del nuevo mes te favorecerá. En cuanto a tu familia, te enterarás de que alguien dice cosas malas sobre ti.

SAGITARIO

Lo que más te incomoda en este mundo es que a tu alrededor haya personas que no tomen decisiones. Sin embargo, también debes tomar en cuenta que no puedes controlarlo todo y que las cosas no siempre giran en torno a ti.

CAPRICORNIO

Descubrirás secretos de una persona cercana a ti y quedarás atónito. Se tratará de situaciones inimaginables y de las que no creías capaz a ese ser querido. No te quedará de otra más que aceptarlo y decidir si seguir a su lado o no.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Intentarán engañarte, pero no habrá manera de que lo logren. Lo que tú viviste en el pasado te enseñó a cuidarte y a sospechar hasta de tu sombra. Se aproxima un fin de semana de nostalgia y de mucha reflexión.

PISCIS

Comenzarás un ciclo nuevo que incluirá alejarte de las personas que no te permiten avanzar y que todo el tiempo critican lo que haces. No te preocupes, el camino al ascenso siempre es cuesta arriba y en el trayecto dejarás de lado a mucha gente.

LA NACION