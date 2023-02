El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 3 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 3 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

A veces te cuesta hasta levantarte de la cama porque no tienes ninguna motivación para iniciar el día. Sin embargo, el simple hecho de estar vivo debe ser una razón para despertarte con ánimos. Deja la tristeza a un lado y ve por el camino de la positividad.

TAURO

Una de tus amistades podría enfermarse en los próximos días y requerirá de tu ayuda. También tú debes cuidarte de los accidentes que se generarían por siempre andar de prisa. Tómate tu tiempo para hacer las cosas y no caigas en los descuidos.

GÉMINIS

Te llegarán algunos rumores que algunas personas fabricaron sobre ti, pero recuerda que eres de los signos más envidiados y que tendrás que acostumbrarte a que eso te suceda muy a menudo. Tendrás algunos temas legales que atender.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Se aproximan días de mucho trabajo y estrés laboral, tienes que enfocarte en cumplir con tus responsabilidades rápido para que puedas tomar momentos de descanso. Hay posibilidades de que salgas de viaje.

LEO

Tienes que ser un poco más desconfiado con las personas que te rodean. A veces tu personalidad ingenua provoca que te vean la cara y que recibas traiciones inesperadas. Deberás arreglar esos asuntos pendientes con una persona de tu pasado.

VIRGO

Deja de darle prioridad a otras personas en lugar de a tu familia. Ellos siempre han estado contigo y merecen que valores lo que hacen por ti. Por otro lado, conocerás a una nueva persona en el tema amoroso y promete darte buenos momentos.

LIBRA

El tema amistoso presentará algunos cambios en los últimos días. Algunas amistades se alejarán de ti, pero otras regresarán. Debes estar consciente de que quien te quiere se quedará contigo en los momentos difíciles.

ESCORPIÓN

Los planetas te exhortan a estar bien preparado para los cambios que habrá en tu vida. Varias personas comenzarán a actuar diferente contigo y no debes sorprenderte. La otra recomendación es que dejes de lado ese rencor que sientes por personas que ya ni siquiera están a tu alrededor.

SAGITARIO

Se impone que te fijes objetivos claros y que no dudes al momento de ir por ellos. Es válido equivocarse, pero no está permitido rendirse. Tienes que intentar muchas veces hasta que consigas el resultado que quieres.

CAPRICORNIO

Lo más importante en este momento eres tú, así que no puedes permitir que cualquier persona juegue contigo. Estás para recibir lo mismo que tú les das a los demás, así que no te conformes con menos ni ruegues por la atención de nadie.

ACUARIO

Comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad, pero no debes ilusionarte porque es algo que no florecerá. Enamorarte sin filtros a veces no es la mejor decisión. Por otro lado, hay a tu lado una persona que te tiene mucha envidia y hoy sabrás quién es.

PISCIS

Un amor del pasado regresará a tu entorno, pero será solo para afectarte. Tú ya tienes una vida hecha, por lo que no debes permitir que te manipule ni te convenza de regresar. Es momento de dejarlo de lado y conocer nuevas personas.

