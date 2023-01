El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 5 de enero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 5 de enero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Pasarás por una buena racha en el tema económico. Aprovecha este momento para encontrar maneras y saber cómo invertir tu dinero. Presta mucha atención, porque todo lo que hagas hoy te traerá beneficios en el futuro. Es posible que comiencen nuevas relaciones, tanto en el plano sentimental como en el material.

Números de suerte: 4, 15, 30.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tal vez hoy no sea uno de tus mejores días. Te sentirás particularmente inquieto debido a todas las ideas en tu cabeza. No permitas que la ansiedad o la confusión te invadan y arruinen tus proyectos.

Números de suerte: 8, 10, 26.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Hoy buscarás estar más en contacto y fortalecer la relación con tus seres queridos. Te inclinarás por pasar tiempo con las personas que te hagan sentir seguro, pero sobre todo que sumen a tu paz interior. Puede ser que se presenten algunos cambios que te ayudarán a cambiar tu perspectiva sobre algunas relaciones cercanas.

Números de suerte: 12, 10, 6.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Este es el momento para que comiences a cuidarte. Tal vez puedas dedicar algo de tu tiempo en una nueva rutina de ejercicios. Te ayudará a cambiar de aires, pero sobre todo a romper la rutina que a veces te consume tanto. No te cierres a los cambios.

Números de suerte: 15, 25, 38.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La vida no hay que tomársela tan en serio. Recuerda que la diversión y la felicidad son parte de fundamental. No te abrumes por resolver problemas personales que tal vez no tengan solución. Recuerda que el tiempo es el mejor aliado. Si lo requieres, busca ayuda y trabaja en equipo para obtener mejores resultados.

Números de suerte: 31, 14, 12.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Por fin culminarán los tiempos de intranquilidad. Te sentirás más valiente y seguro de ti mismo y podrás tomar decisiones muy relevantes para tu futuro. No tengas miedo a empezar de nuevo.

Números de suerte: 23, 7, 19.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No olvides que todas tus acciones tendrán consecuencias. Lo que siembres hoy, lo cosecharás mañana. Tal vez debas tomarte un momento para reflexionar y tratar de ser más objetivo. Está bien enfocarte en ti, pero no debes caer en el egoísmo. Buscarás cercanía con tus seres queridos que te hacen sentir bien y que te motivan a salir adelante.

Números de suerte: 11, 2, 8.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Una de tus grandes cualidades es que sabes exactamente lo que quieres, cómo y cuándo. No permitas que nadie te desvíe de tu camino y sigue con tu trabajo constante. La seguridad será tu mejor arma y te ayudará a tomar decisiones importantes. Tu buen momento no pasará desapercibido.

Números de suerte: 3, 5, 29.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Es bueno romper con la rutina de vez en cuando y hoy lo necesitas más que nunca. Deja la seriedad a un lado por un momento y date un momento para divertirte. La vida te brindará oportunidades que te ayudarán a crecer y madurar. Busca actividades que te ayuden a expandir tu intelecto, pero sobre todo a tener nuevas experiencias.

Números de suerte: 29, 6, 41.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Comienza a trabajar en los proyectos que tanto has pensado y que por diferentes circunstancias no has podido llevar a cabo. Enfócate solo en lo positivo y deja a un lado el miedo que no te deja actuar. No tengas miedo a fracasar.

Números de suerte: 5, 42, 8.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Estarás rodeado de energía positiva que te ayudará a conseguir nuevos logros. Marcarás el camino y los que están a tu alrededor tendrán la opción de observarte o seguirte. No dejes de trabajar para que concretes esos cambios que te harán ver la vida de manera diferente. El poder está en ti.

Números de suerte: 25, 16, 42.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Pasarás por un momento donde solo buscarás divertirte. Tu única preocupación, al menos por hoy, serán las fiestas, reuniones, y vacaciones. En el plano sentimental, al igual que otros aspectos de tu vida, solo querrás pasarla bien.

Números de suerte: 7, 20, 18.

Horóscopo de Piscis

LA NACION