El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 6 de abril

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 6 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Evita comentar información personal públicamente, ya que alguien podría usarla en tu contra. La luna llena provocará que tus sentimientos se exalten, por lo que estarás sumamente sensible, romántico y hasta soñador.

Números de suerte: 12, 17, 36.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que no es momento de deprimirse, así que trata de controlar esa nostalgia y sigue hacia adelante sin mirar atrás. Si estás lejos de tus seres queridos, envíales buenas vibras y pensamientos positivos.

Números de suerte: 11, 6, 35.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La luna llena estimulará tu sentido artístico. Tu intelecto y creatividad se notarán más que los del resto, y gustarás de hacer música o cualquier otro tipo de arte. Es un buen día para mostrarle al mundo tus habilidades.

Números de suerte: 30, 24, 11.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Recuerda que tanto tus éxitos como tus fracasos son tu responsabilidad, todo es producto de las decisiones que tomas y de tu actitud. Así que trata de siempre mantenerte positivo y esforzarte por lo que quieres.

Números de suerte: 25, 18, 31.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Este jueves querrás darte prisa a terminar tu relación amorosa, sin embargo, debes esperar más. Los planetas te exhortan a no tomar decisiones precipitadas, ya que tu ansiedad será producto de la luna llena.

Números de suerte: 33, 12, 6.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Trata de mantenerte alejado de la gente que te envidia, dado que emanan hacia ti su energía negativa y eso no te ayuda en nada. Enfócate en tu bienestar y no estés al lado de gente que no es buena por no quedarte solo.

Números de suerte: 3, 17, 41.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para el día de hoy es que evites caer en los excesos, tienes que ser más responsable en todos los sentidos. Esto incluye tu manera de actuar frente a tus seres queridos, trata de controlar tus momentos de ira y de celos.

Números de suerte: 10, 42,8.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se impone que te organices un poco mejor para que puedas cumplir con todas tus obligaciones. Además, el tiempo debe alcanzarte hasta para descansar porque sueles saturar tu agenda y tu salud es la que se verá afectada.

Números de suerte: 28, 9, 43.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tienes que evaluar cómo te sientes al lado de tu pareja. Si no te agrada cómo es tu relación, es mejor que se lo digas. Eso sí, no tomes decisiones apresuradas porque podrías arrepentirte. Mejor analízalo con detenimiento.

Números de suerte: 44, 35, 4.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es tiempo de que les demuestres a tus seres queridos lo mucho que los amas. Envía ese mensaje de texto o da ese abrazo, no te limites a la hora de amar. En cuestiones del amor, deja un poco de lado a tu pareja para que te des tiempo para ti.

Números de suerte: 2, 46, 7.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No te dejes deslumbrar por los lujos de otras personas, ten por seguro que tú también podrías poseerlos si te esfuerzas. Además, un ser humano no es valioso por lo que tiene, sino por su esencia y lo que da a los demás.

Números de suerte: 3, 45, 12.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Los astros te dicen que tienes que frenar tu ritmo de vida y darte un descanso. Te sobrecargas de trabajo y eso, a la larga, afectará tu salud tanto física como mental. Escucha los consejos de la gente que te quiere.

Números de suerte: 16, 5, 50.

Horóscopo de Piscis

LA NACION