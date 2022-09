El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 8 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 8 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Hoy demostrarás tus sentimientos de una manera más transparente y eso te ayudará a sentirte más tranquilo. Estarás liberado de ataduras. Lo que ayer te deprimía este día será un motivo de risa porque el sufrimiento quedará atrás.

Números de suerte: 8, 19, 27.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si te lo propones y aplicas medidas estrictas con tu cuerpo, comenzarás a notar los cambios en tu salud que tanto necesitas. Las afirmaciones positivas también harán milagros por ti. No descuides tu cuerpo, que es tu templo.

Números de suerte: 27, 18, 43.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Comenzarás a expresarte con más fluidez en algunos ámbitos artísticos, como baile, literatura, música o incluso prensa. Esto te ayudará a que surjan más oportunidades laborales. Tendrás buenos resultados en todo lo que hagas.

Números de suerte: 2, 36, 10.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Si te organizas y actúas con más disciplina, nada te saldrá mal. Triunfarás en lo profesional y, por lo tanto, también en lo económico. No trates de manipular a nadie, recuerda que cada persona es libre de pensar lo que decida.

Números de suerte: 4, 13, 49.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tienes que aprender a guardar secretos. No está bien que reveles las intimidades que tus seres queridos te cuentan en confianza. Cada defecto que ves en las personas, es porque también está dentro de ti. Analízate.

Números de suerte: 20, 26, 12.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Podrían multiplicarse tus ganancias económicas. El dinero no te faltará a partir de hoy. Se abrirán nuevas fuentes de ingresos porque tus talentos te ayudarán a lograrlo. Las oportunidades laborales estarán a la orden del día.

Números de suerte: 41, 10, 2.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si tienes deseos de salir de la rutina y conocer otras ciudades o incluso mudarte, hazlo. Los astros te dicen que es la mejor temporada para cambiar de sitio. Solo prioriza tus obligaciones y organiza tu tiempo para que no falles en nada.

Números de suerte: 16, 22, 14.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tendrás la mente más clara y eso te ayudará a conseguir tus objetivos. Ahora que sabes lo que quieres, será más sencillo encontrar oportunidades. Trata de no estallar en ira por cosas que no valen la pena. No te alteres.

Números de suerte: 30, 15, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Nunca olvides hacer un espacio en tu día para distraerte y hacer algo que te gusta. Aprende a cuidar tu cuerpo y tu mente. Tampoco tomes bebidas embriagantes en exceso, ni todo aquello que daña tu salud de alguna manera.

Números de suerte: 18, 7, 39.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Toda experiencia es buena. Siempre hay que tomar las oportunidades como aprendizajes. No cierres tu mente y aprende a trabajar ante cualquier circunstancia. Por otro lado, empezarán a sanar heridas viejas del corazón.

Números de suerte: 12, 1, 38.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se llegó tu momento de brillar y lo mejor es que ya no buscarás la aprobación de nadie. Sentirás que renaces y es porque así sucederá. Ahora entras en una nueva etapa repleta de nuevas ilusiones y metas por cumplir.

Números de suerte: 17, 8, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Todo lo que tienes reprimido tiene que salir de alguna manera, solo trata que sea lo mejor posible y sin herir a nadie. Debes enfrentar tus demonios para poder vencerlos. Ahora te reirás de todo lo que te dañó antes.

Números de suerte: 1, 37, 44.