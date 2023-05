El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 15 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 15 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Si estás soltero, te llegarán oportunidades de volver a enamorarte y establecer una relación formal. Sin embargo, no estará en tus planes por ahora y dudarás un poco en abrirle las puertas al amor. Si no estás seguro, no lo hagas.

Números de suerte: 12, 22, 6.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

A partir de este lunes te comunicarás de manera más efectiva con tus seres queridos. Serás franco y directo, pero también muy sutil, así que nadie resultará ofendido y podrás resolver con eficacia cualquier malentendido.

Números de suerte: 9, 35, 8.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es momento de que dejes a un lado las preocupaciones, por más complicado que sea. Ten por seguro que todo se solucionará pronto si borras de tu mente los pensamientos negativos. Aprende a relajarte y a soltar el control de todo.

Números de suerte: 11, 15, 47.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Cualquier trabajo que comiences el día de hoy será exitoso y te dará la satisfacción que necesitabas en el ámbito personal. Es probable que cambies de profesión y que sea de la mano de algo que no imaginabas hacer nunca.

Números de suerte: 44, 2, 19.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este inicio de semana es que te mantengas flexible y abierto a cualquier sorpresa se te ponga en frente. Atravesarás por situaciones difíciles de creer, pero todo por el lado positivo. Te lo mereces.

Números de suerte: 3, 15, 31.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás ideas tan creativas que se te abrirán las puertas para nuevos proyectos, solo debes saber presentarlas y utilizarlas en el momento adecuado. Llegó tu momento de triunfar, evita sentirte triste.

Números de suerte: 19, 45, 7.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Esta semana conocerás a alguien que podría convertirse en tu verdadero amor. Si estás soltero, el panorama en cuestiones amorosas se abrirá y finalmente podrás estar junto a alguien que te valore y te ame.

Números de suerte: 36, 17, 5.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Dejarás atrás las frustraciones e inseguridades que sentías, ahora te animarás a innovar, experimentar y hacer cosas diferentes en todos los sentidos. Eso te ayudará a recobrar la armonía y paz en tu vida, ya no habrá dudas.

Números de suerte: 5, 23, 25.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que no gastes el dinero en cualquier cosa, a pesar de tener una seguridad económica actualmente, tienes que ahorrar y evitar irte a los extremos. Fíjate un presupuesto para que no derroches irresponsablemente.

Números de suerte: 2, 50, 33.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se impone que tengas más confianza en ti mismo y enfrentes los retos con más determinación. Lo que regularmente te frena es que le tienes miedo al fracaso, pero eso debe terminar porque no te llevará a nada bueno.

Números de suerte: 25, 9, 35.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu vida profesional se verá mejorada y todo lo que antes creías imposible comenzará a materializarse. Tu mente se iluminará y crearás cosas inimaginables. Saldrás de la tristeza y la ansiedad porque finalmente estarás tranquilo.

Números de suerte: 20, 6, 10.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

El amor de las personas que te rodean te darán la fuerza que necesitas para salir adelante y echar a andar un proyecto que tienes en mente. No dudes en realizarlo, aunque te mueras de miedo, esa es la mejor señal para continuar.

Números de suerte: 11, 18, 40.

