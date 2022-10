El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 24 de octubre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 24 de octubre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Hoy estás dispuesto a hacer lo que sea para lograr tus objetivos y esa energía positiva que cargas resplandecerá en otros. La recomendación es que a pesar de ello no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Números de suerte: 4, 15, 23.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La vida te pondrá a prueba para que tú mismo te convenzas de qué es lo que quieres para el futuro. No te arrepentirás de lo que has hecho por tus metas. Llegó el momento de que sepas qué harás para lograrlas.

Números de suerte: 25, 34, 21.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Ten cuidado con desearle el mal a otros porque todo se te devolverá y multiplicado. Lo que menos necesitas ahora son dolores o preocupaciones, así que deja ir lo negativo.

Números de suerte: 41, 2, 33.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Es momento de esforzarte aún más de lo que ya lo haces, de dar lo mejor de ti en cada proyecto que emprendas. Por otro lado, no permitas que te afecten los problemas que sin duda tienen solución. Déjate llevar.

Números de suerte: 13, 2, 11.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tendrás la oportunidad de relacionarte con una persona que ya tiene pareja. Solo recuerda que el karma existe y que los astros no perdonan. Investiga bien antes de envolverte en una situación sin salida.

Números de suerte: 7, 22, 1.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Será necesario que domines tus impulsos porque estos podrían causarte severos problemas. Este lunes podrías poner en orden tu casa, tu trabajo y sobre todo tus sentimientos, para que tu necesidad de hacer algo se relaje.

Números de suerte: 4, 15, 23.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No des entrada a enfrentamientos innecesarios, menos si es alguien de tu familia o un ser querido. Los problemas te traen energía negativa que a la larga se acumula y te perjudica. Sé más directo con lo que quieres.

Números de suerte: 37, 8, 19.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu fuerza de voluntad es una de las mayores virtudes que tienes, ya que cuando te lo propones eres imparable. Hoy es vital que la pongas en práctica en tu trabajo. Un ambiente tranquilo te ayudará a lograrlo.

Números de suerte: 5, 1, 26.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tus sueños se convertirán en revelaciones a partir de hoy, así que es importante que les prestes atención. Tu espiritualidad se verá fortalecida, ya que una nueva filosofía de vida te llegará a la mente. Hoy habrá muchas alegrías.

Números de suerte: 1, 20, 9.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si deseas cumplir ciertos objetivos a corto plazo, es buena idea que encuentres a otras personas que quieran lo mismo. A veces unir fuerzas no es tan malo. Tampoco te encapriches con algo que podría no funcionar.

Números de suerte: 23, 6, 39.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Esta semana absorberás todo lo que llegue a ti, ya sea bueno o malo, así que trata de que solo sean los aspectos positivos. Todo lo que hagas debe tener tu toque, por lo que es prioridad que tu espontaneidad florezca.

Números de suerte: 18, 7, 40.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Debes aprender a ser más selectivo con las personas que te rodean, porque no todos tienen buenas intenciones y no sabes identificarlo. No permitas que este lunes alguien apague tu sonrisa, será un buen día.

Números de suerte: 31, 4, 39.

Horóscopo de Piscis

LA NACION