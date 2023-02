Tiene 21 años con una “hija” de 15 y tiene miedo de que en la escuela no la tomen en serio

escuchar

Las redes sociales están llenas de historias que sorprenden todos los días, desde relatos conmovedores, hasta algunos que son un poco más desconcertantes. Entre ellas, destacó la de una estadounidense de 21 años, quien contó que tenía una “hija” de 15. A pesar de la corta diferencia de edades, también describió que se hacía cargo de la menor y que ambas vivían felices juntas.

La protagonista de este testimonio es Hunter Nelson, quien decidió relatar su historia de vida a través de las redes sociales. Según dijo en un video de TikTok (@hunterenelson), ser una mamá joven no es nada sencillo. En su caso, tuvo que dejar de lado los pasatiempos propios de los jóvenes de su edad para ocuparse de la pequeña Gracie.

“Conduciendo por la carretera me doy cuenta de que tengo 21 años y tengo una chica de 15″, expresa en el clip en el que se muestra pensativa. “Ningún otro padre o miembro del personal de su escuela secundaria me tomará en serio. Ya puedo sentir que la gente me pregunta en qué grado estoy cuando voy a sus eventos. ¿Cómo voy a enseñarle a conducir cuando apenas puedo avanzar por la carretera?”, son las preocupaciones que lanza en la grabación.

Una joven de 21 años reveló que tiene una hija de 15 y se volvió viral

De inmediato, el posteo causó furor entre los usuarios de la red social, ya que todos se sorprendieron por la edad en la que la tiktoker había tenido a su hija. Como apenas había una diferencia de seis años, algo imposible. Entre tantas reacciones, la joven decidió aclarar la situación: Gracie no es su hija de sangre, pero sí legalmente.

Según compartió, a pesar de no haberla engendrado, se encuentra bajo su cuidado: “Recientemente, solicité la tutela de mi hermana hace unos meses… Sentí que la mejor manera de mantenerla segura, feliz y de satisfacer todas sus necesidades y deseos era venir a vivir conmigo”, detalló.

La historia de por qué tiene una “hija” seis años menor

A pesar de lo sorprendente que puede resultarles este escenario a muchas personas, hay una razón detrás. Según relata Nelson en algunos videos, la situación familiar de ambas se complicó y su media hermana quedó a la deriva después de que su madre y el padre de ambas murieron. De acuerdo con su relato, la joven creyó que debía acoger a la menor para mantenerla a salvo. “Es 100% legal”, aclaró.

La historia de por qué una joven de 21 años tiene una hija de 15

En un principio, no fue sencillo solicitar la patria potestad ante los tribunales, ya que la familia materna de Gracie no estaba de acuerdo. Sin embargo, la joven no se rindió y luchó con todas sus posibilidades para poder llevar a su hermana consigo. “Pero sentí que estaba haciendo lo mejor para ella, incluso si era muy difícil para los dos”, mencionó.

Entonces, después de ganar la custodia, ahora tiene el rol de madre. Su historia alcanzó a diferentes medios de comunicación en el mundo, como The New York Post. Antes de finalizar, Hunter aseguró que la gente suele juzgarla y suponer que procreó a una bebé a los seis años.

