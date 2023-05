El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 3 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 3 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo que sientes emocionalmente se ve reflejado en tu cuerpo, así que tú decides si aprendes a controlar tus enojos o no. Por otro lado, es necesario que aprendas a aceptar las derrotas con una buena cara.

Números de suerte: 27, 15, 20.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se impone que siempre te expreses con claridad y honestidad ante los demás, de esa manera te convertirás en un ejemplo para otros. Tu atención se concentrará hoy en tu hogar, en tu familia y en los que te quieren.

Números de suerte: 8, 4, 33.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Deja a un lado los miedos que tú mismo has creado, ya que no te llevarán a nada bueno. La timidez no tiene por qué ser parte de tu personalidad, trata de evitarla para que dejes salir tus encantos y tu verdadero yo.

Números de suerte: 6, 22, 15.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para este miércoles es que no trates de solucionar por ti mismo los problemas legales que tengas. Siempre recurre a un profesional. Recibirás una noticia o una llamada de quien menos lo esperabas.

Números de suerte: 16, 40, 2.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hay buenas proyecciones a futuro para ti, especialmente en materia económica. Todo lo que emprendas dará buenos resultados y, por lo tanto, excelentes ganancias. Concentra tus energías en eso, en lo que te ayude a progresar.

Números de suerte: 2, 8, 30.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Una persona muy cercana a ti podría presentarte con alguien que, a futuro, se convertiría en tu nuevo amor. No tengas miedo, si en algún momento se registran problemas, ambos podrán solucionarlos de inmediato.

Números de suerte: 11, 1, 7.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Trata de ser muy franco y claro con tus sentimientos, pero también ten cuidado de no herir la susceptibilidad de otros. No confundas la sinceridad con hacer daño con tus palabras. Trata a la gente como te gustaría que te trataran.

Números de suerte: 30, 10, 25.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es preciso que comiences a hacer algún tipo de actividad de provecho para ti. Puede ser cualquier cosa, solo trata de que sea algo en lo que puedas demostrar tus talentos. Aprovecha las nuevas oportunidades que se te presentan en la vida.

Números de suerte: 44, 9, 11.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La recomendación para este miércoles es que trates de controlar tu imaginación para que no haga suposiciones erróneas. Recuerda que a veces tu peor enemigo eres tú mismo, por pensar cosas que no son ciertas.

Números de suerte: 5, 9, 27.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Todos reconocerán buenas intenciones hacia los demás y te felicitarán por ello. Sin embargo, trata de no excederte con lo que les brindas a otros, ya que podrían aprovecharse de ti. Establece tus límites desde el principio.

Números de suerte: 7, 50, 3.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Debes hacer caso omiso a las opiniones que la gente tiene sobre ti, especialmente si tú no se las pediste. No lo tomes tan a pecho, recuerda que las personas dan lo que tienen adentro. Por otro lado, tendrás la necesidad de sentirte estable.

Números de suerte: 18, 4, 23.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No te dejes intimidar por nada ni por nadie, mucho menos alguien que trate de imponerte miedos o inseguridades. Eres una persona inteligente, así que ten por seguro que te darás cuenta de inmediato quién quiere hacerte eso.

Números de suerte: 25, 10, 16.

