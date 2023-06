El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 7 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 7 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo a tu alrededor cambiará, dado que comenzarás a ver las cosas desde una perspectiva más espiritual. Querrás trabajar más en tus valores espirituales y la gente que te rodea será un signo de amor para ti. Gracias a eso se fortalecerán tus lazos con tus seres queridos.

Números de suerte: 44, 11, 16.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para esta jornada es que conserves esa forma de ser que te caracteriza: confiable, sincera y honesta. Así te ganarás el respeto de la gente que te rodea y no habrá nadie que no quiera estar contigo.

Números de suerte: 46, 37, 42.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se exaltarán tus deseos por explorar lo desconocido y hacer cosas nuevas. Cualquier reto que se te presente lo resolverás con la mayor motivación. Por otro lado, te llegará dinero extra de algunas deudas que tenían contigo.

Números de suerte: 20, 8, 15.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Debes empezar el día mentalizado en que sucederán muchos problemas y en que tendrás que abatir algunos obstáculos. No tengas miedo, vas a poder vencer cualquier contratiempo, solo tienes que estar alerta y prevenido.

Números de suerte: 19, 37, 3.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que debes evitar prestarle atención a lo que otros opinen sobre ti. Seguramente habrá muchas personas criticándote por tus nuevas actividades, pero antes de sentirte mal piensa en que es tu vida y puedes hacer lo que quieras con ella.

Números de suerte: 27, 10, 36.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que controles más tus compras y que no gastes tu dinero en cosas que no necesitas. Podrían complicarse tus finanzas si no aplicas este consejo. Aléjate de la gente que quiere obligarte a cerrar contratos para su beneficio.

Números de suerte: 50, 3, 25.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Habrá algunos cambios a tu alrededor, pero serán positivos porque gracias a ellos se fortalecerán los lazos que tienes con tus familiares. Estás en el mejor momento para aventurarte a probar suerte en otros terrenos.

Números de suerte: 6, 13, 20.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es preciso que aprendas a tomar descansos después de haber tenido grandes jornadas de trabajo. No puedes estar de un lado para el otro sin siquiera haber tomado un respiro. Organízate bien para que puedas hacerlo.

Números de suerte: 44, 39, 5.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Comenzarás a rodearte de personas responsables, inteligentes y que te ayudarán a crecer tanto en tu vida personal como profesional. Finalmente estarás al lado de quienes siempre deseaste, puedes tener la seguridad de que estarás feliz.

Números de suerte: 12, 37, 10.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Sabrás combinar la productividad y el placer. Te mantendrás activo, pero no en vano, sino en cosas que realmente te hacen sentir satisfecho. Es que estás en un momento de restauración personal que te ayudará a mejorar como ser humano.

Números de suerte: 21, 8, 5.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los planetas te instan a alejarte de las personas que ya te demostraron que no son sinceras y que, por el contrario, se la pasan enseñándote la envidia que te tienen. No permitas los malos tratos en ningún sentido hacia ti.

Números de suerte: 10, 31, 18.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Cualquier duda que tenías quedará disipada y vencerás cualquier miedo que no te dejaba avanzar. Estarás más tranquilo, especialmente porque el karma les llegará a las personas que te lastimaron y tú serás testigo de ello.

Números de suerte: 9, 18, 3.

Horóscopo de Piscis

