El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 21 de octubre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 21 de octubre

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Siempre haz tu trabajo con la mayor dedicación posible, porque el universo te podría dar grandes sorpresas. Todo lo que esté relacionado con un ámbito legal, se solucionará a tu favor: documentos, trámites, etc.

Números de suerte: 39, 10, 4.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Llegó la hora de tomar esa decisión que habías pospuesto. Dejar lo que no te hace bien es de valientes y este fin de semana lo harás. No pierdas ni un solo día más con personas que no agradecen lo que haces por ellas.

Números de suerte: 19, 26, 31.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Sentirás la necesidad de probar nuevas materias, métodos de estudio y fronteras intelectuales. Eso te ayudará a crear negocios fructíferos. También estarás mejor que nunca contigo mismo.

Números de suerte: 32, 25, 14.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todo el negocio que emprendas tendrá éxito y te dará las ganancias que esperas. Nunca olvides ponerle un alto precio a tu trabajo porque lo vale. Por otro lado, tienes que saber que tu único enemigo y freno eres tú mismo.

Números de suerte: 25, 7, 22.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu carisma aumentará sobremanera en estos días y eso hará que atraigas a muchas personas a tu alrededor. Terminará ese suplicio que sentías y que te paralizó por un momento. Ya aprendiste a cuidar tu corazón.

Números de suerte: 40, 51, 38.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Hoy disfrutarás de hacer lo que crees que es tu verdadera misión en la vida y no lo que otros quieren que hagas. Todo tendrá un toque de magia porque lo harás desde el corazón. Tendrás que decidir algo en el ámbito profesional.

Números de suerte: 9, 11, 44.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tu salud será el tema principal este fin de semana: los astros te dicen que te cuides y te enviarán una señal para que sepas a cuál especialista acudir. Solo así sanarás los viejos males. Aliméntate correctamente para evitar molestias.

Números de suerte: 20, 4, 21.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Estarás mejor orientado que nunca. Hoy ya sabrás qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges. Por otro lado, sacarás de tu vida todo lo que no necesitas y que te quita la energía positiva. Serán días de descanso muy tranquilos.

Números de suerte: 1, 27, 3.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tu relación de pareja tomará un sentido un poco más espiritual, por lo que aprenderás a valorar lo que tu ser querido tiene adentro. Todo lo que sufriste por una problemática se te devolverá en bendiciones.

Números de suerte: 50, 12, 38.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Este fin de semana disfrutarás de una excelente compañía y también tendrás el tiempo necesario para estar a solas. Dejarás esa dependencia emocional que tienes por una persona y finalmente aceptarás que debe de irse.

Números de suerte: 15, 34, 12.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu trabajo será bien reconocido y remunerado, lo cual te dará una mejor visión de las cosas que se vienen a futuro a nivel profesional. Tu mente estará más ágil y tu fe en lo espiritual se potenciará. Todo está en orden.

Números de suerte: 6, 33, 27.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Serás esa luz que muchas personas necesitan y tu alma caritativa se verá satisfecha este fin de semana. Tu familia te necesitará también en una problemática que les causa mucho dolor. Encontrarás la solución a tus problemas.

Números de suerte: 18, 1, 20.

Horóscopo de Piscis

