Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en un aeropuerto de EE.UU.

La decisión de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos generó preguntas entre pasajeros sobre qué documentos llevar y cómo actuar ante una detención o interrogatorio. La medida fue impulsada por la administración de Donald Trump en medio de un cierre del gobierno federal que afectó la operación de la TSA.

Qué documentos son válidos para viajar en EE.UU.

Ante la presencia del ICE en aeropuertos, el primer punto clave es la documentación. Todos los pasajeros deben presentar una identificación válida y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para abordar un vuelo dentro de EE.UU.

Cobertura de CNN sobre la presencia del ICE en los aeropuertos

Según lo retomado por USA Today, en el caso de residentes permanentes y titulares de visa, también resulta relevante contar con pruebas que respalden su estatus migratorio, ya que ese tipo de pasajeros suele estar sujeto a preguntas vinculadas con su situación al momento de entrar al país norteamericano.

Además, especialistas recomiendan llevar anotado en papel el número de contacto de un abogado o representante legal. Esa precaución aparece como una medida práctica para quienes quieran estar preparados ante una situación en la que consideren que sus derechos son vulnerados dentro del aeropuerto.

“Solicitar la presencia de un abogado depende de la situación, incluyendo casos de detención prolongada”, explicó Noor Zafar, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), a USA Today.

Qué derechos tienen los ciudadanos estadounidenses

Para los ciudadanos estadounidenses, los puntos de control aeroportuario continúan regidos en buena medida por normas administrativas de seguridad y no directamente por reglas propias de una investigación penal. Los viajeros conservan protecciones constitucionales frente a interrogatorios y detenciones.

En términos generales, los ciudadanos tienen derecho a:

Guardar silencio ante preguntas de las fuerzas del orden, incluidos agentes del ICE, más allá de la identificación básica que pueda ser exigida en ciertos contextos.

Si un pasajero es detenido o demorado, se indica que solo debería responder cuestiones rutinarias vinculadas con la naturaleza del viaje y la confirmación de identidad.

Las protecciones de la Cuarta Enmienda siguen vigentes. Eso significa que una detención prolongada o un interrogatorio invasivo no pueden desarrollarse sin fundamentos suficientes, según USA Today.

Conocer qué documentos llevar es la mejor herramienta para afrontar esta situación ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué pasa con los residentes con green card y visa en los aeropuertos de EE.UU.

Los residentes permanentes legales y los titulares de visa se encuentran en una situación distinta a la de los ciudadanos, especialmente cuando ingresan a EE.UU. En esos casos, por lo general deben responder preguntas relacionadas con su estatus migratorio, aunque siguen con garantías vinculadas al debido proceso.

Conservan la protección de la Quinta Enmienda, lo que implica que no quedan fuera del marco constitucional por el solo hecho de no ser ciudadanos.

El nivel de revisión y el tipo de preguntas pueden ser más amplios cuando las autoridades buscan confirmar documentación, categoría migratoria o motivos de ingreso.

Tener a disposición prueba de residencia permanente o visa vigente puede facilitar el intercambio con las autoridades y evitar demoras adicionales.

Saber qué hacer si ICE te detiene en un aeropuerto de EE.UU. implica actuar con calma, responder solo lo necesario y no perder de vista la documentación ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué derechos conservan los no ciudadanos si el ICE los interroga

En el caso de los no ciudadanos, sobre todo aquellos que no tienen un estatus regular, el interrogatorio por parte del ICE puede ser más exhaustivo. Aun así, conservan derechos fundamentales dentro del país norteamericano, incluso en un aeropuerto.

Entre esos derechos, aparecen:

Guardar silencio.

Responder solo lo necesario para confirmar identidad y explicar la naturaleza del trayecto.

Solicitar un abogado si la persona queda detenida.

Por qué hay agentes del ICE en aeropuertos de Estados Unidos

El despliegue fue presentado como una respuesta a la crisis operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) durante el cierre parcial del gobierno federal. La falta de presupuesto impactó en la estructura de seguridad de los aeropuertos, lo que obligó a buscar apoyo adicional para sostener el funcionamiento de las terminales con la menor interrupción posible.

“Más de 400 agentes de la TSA han renunciado. Se perdieron US$2500 millones y los aeropuertos están sumidos en el caos”, dijo la Casa Blanca en X. “Los estadounidenses están atrapados en las consecuencias. Todo por culpa de los juegos políticos de los demócratas”, señaló.

En ese contexto, los agentes de inmigración fueron enviados para liberar al personal de la TSA de tareas secundarias, como vigilancia de salidas y otras funciones de apoyo. La explicación oficial indicó que no se trata de operativos migratorios masivos ni de controles aleatorios de estatus dentro de los aeropuertos, sino de una medida vinculada con la administración de los puntos de control.

“Se trata de ayudar a la TSA a cumplir su misión y de que el público estadounidense pueda pasar por ese aeropuerto lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”, señaló el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, a CNN.